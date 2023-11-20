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Giriş Tarihi: 20.11.2023 12:43

Emine Erdoğan "Dünya Çocuk Hakları Günü" paylaşımında öldürülen Filistinli çocuklara dikkati çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocuklara dikkati çekti.

AA
Emine Erdoğan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımında öldürülen Filistinli çocuklara dikkati çekti

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "0, 1, 3, 5, 6, 8, 9… Bu rakamlar, sadece bir rakam değil. 7 Ekim'den bugüne İsrail'in bombaladığı Gazze'de, en temel hak olan, yaşama hakkı elinden alınmış binlerce çocuğun yaşlarından bazıları. Kardeşlerini 'korkmayın, birazdan öleceğiz' sözleriyle teselli eden çocuklar için geç kaldık." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, bu utancın bütün bir insanlığı kapsayacak kadar büyük ve ağır olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün, Filistinli çocukların yarını görüp göremeyeceğinin meçhul olduğu en karanlık 20 Kasım 'Dünya Çocuk Hakları Günü'. Gazze'de hala hayatta olan masum çocuklar için vakit daralıyorken, bilhassa bugün, birlikte daha yüksek sesle 'ateşkes şimdi' diye haykıralım! Her çocuk için yaşamaya değer bir dünya bırakmak dileğiyle…"


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Emine Erdoğan "Dünya Çocuk Hakları Günü" paylaşımında öldürülen Filistinli çocuklara dikkati çekti
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