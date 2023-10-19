Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan tebrik etmişti! Adana Şehir Hastanesi’nin mutfak atıkları kompost olacak
Giriş Tarihi: 19.10.2023 11:46 Son Güncelleme: 19.10.2023 11:49

Emine Erdoğan tebrik etmişti! Adana Şehir Hastanesi’nin mutfak atıkları kompost olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın tebrik ettiği Adana Yüreğir Belediyesi’nin ‘Biyobozunur Atık Projesi’ büyüyor. Yüreğir Belediyesi ile Adana Şehir Hastanesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde hastanenin mutfak atıkları komposta dönüştürülecek.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Emine Erdoğan tebrik etmişti! Adana Şehir Hastanesi’nin mutfak atıkları kompost olacak

Proje kapsamında, hastanenin üretim mutfağında yemek hazırlığı esnasında çıkan gıda atıklarının kompostlanarak toprağa geri kazandırılmasını amaçlayan protokol, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile ISS İşletme Hizmetleri Direktörü Erhan Serdengeçti arasında imzalandı. İmza töreninde Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput da hazır bulundu.

Yapılan işbirliği çerçevesinde, hastanenin mutfağından çıkan organik atıklar Yüreğir Belediyesi Biyobozunur Atık Tesisi'nde kompostlanarak toprağa geri kazandırılacak. Başkan Kocaispir, Başhekim Harput ile Serdengeçti'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Kocaispir, 'Biyobozunur Atık Projesi' kapsamında bugüne kadar yaklaşık 8 bin 500 ton organik atığın komposta dönüştürüldü" dedi.

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Emine Erdoğan tebrik etmişti! Adana Şehir Hastanesi’nin mutfak atıkları kompost olacak
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