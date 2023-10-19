Emine Erdoğan tebrik etmişti! Adana Şehir Hastanesi’nin mutfak atıkları kompost olacak

Proje kapsamında, hastanenin üretim mutfağında yemek hazırlığı esnasında çıkan gıda atıklarının kompostlanarak toprağa geri kazandırılmasını amaçlayan protokol, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile ISS İşletme Hizmetleri Direktörü Erhan Serdengeçti arasında imzalandı. İmza töreninde Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput da hazır bulundu.

Yapılan işbirliği çerçevesinde, hastanenin mutfağından çıkan organik atıklar Yüreğir Belediyesi Biyobozunur Atık Tesisi'nde kompostlanarak toprağa geri kazandırılacak. Başkan Kocaispir, Başhekim Harput ile Serdengeçti'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Kocaispir, 'Biyobozunur Atık Projesi' kapsamında bugüne kadar yaklaşık 8 bin 500 ton organik atığın komposta dönüştürüldü" dedi.