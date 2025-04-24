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Giriş Tarihi: 24.4.2025 11:59

Emine Erdoğan'dan '23 Nisan Konseri' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında dün verdiği ilk konsere ilişkin videolu paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu gibi anlamlı projelerin, ülkemizin dört bir yanında filizlenmesini; her çocuğun sanatla yeteneklerini geliştirebileceği alanlara kavuşmasını diliyorum." dedi.

AA
Emine Erdoğan’dan ’23 Nisan Konseri’ paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, ilk konserini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdi. Konseri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da takip etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından konsere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sanatla tanışan her çocuk, kalbinin sesini ve toplumun rengini öğrenirken, dünyayı da keşfeder. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu gibi anlamlı projelerin, ülkemizin dört bir yanında filizlenmesini, her çocuğun sanatla yeteneklerini geliştirebileceği alanlara kavuşmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Emine Erdoğan'dan '23 Nisan Konseri' paylaşımı
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