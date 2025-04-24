Emine Erdoğan’dan ’23 Nisan Konseri’ paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, ilk konserini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdi. Konseri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da takip etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından konsere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sanatla tanışan her çocuk, kalbinin sesini ve toplumun rengini öğrenirken, dünyayı da keşfeder. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu gibi anlamlı projelerin, ülkemizin dört bir yanında filizlenmesini, her çocuğun sanatla yeteneklerini geliştirebileceği alanlara kavuşmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.