Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Öğretmenlik, bir meslekten öte kalplerde iz bırakma, karanlığa ışık olma, geleceğe umut taşıma sanatıdır. Bilgiyi sevgiyle harmanlayarak nesillere yön veren tüm öğretmenlerimizin #ÖğretmenlerGünü'nü kutluyorum. Görevleri başında şehit olan kahraman öğretmenlerimizi ise rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör