Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.
Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Öğretmenlik, bir meslekten öte kalplerde iz bırakma, karanlığa ışık olma, geleceğe umut taşıma sanatıdır. Bilgiyi sevgiyle harmanlayarak nesillere yön veren tüm öğretmenlerimizin #ÖğretmenlerGünü'nü kutluyorum. Görevleri başında şehit olan kahraman öğretmenlerimizi ise rahmet ve minnetle yâd ediyorum.