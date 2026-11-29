Filistin halkının temel taleplerine dikkat çeken Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Filistin halkının özlemi, kendi yurdunda hür yaşamak, evlatlarını barış içinde büyütmektir. Bu haklı özleme ortak olmak, bugün Gazze'de evine dönmeyi bekleyen her ailenin yarınını da dert edinmektir." Türkiye'nin Filistin'e yönelik desteğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve hak yerini bulana kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası topluma seslenen Emine Erdoğan, 29 Kasım vesilesiyle çağrıyı yineleyerek Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların derhal her haneye ulaştırılması ve Filistin halkının huzur ve refaha kavuşması gerektiğini belirtti.

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