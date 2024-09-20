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Giriş Tarihi: 20.9.2024 15:56

Emine Erdoğan'dan 'Çocuk Evleri Sitesi' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, açılışı yapılan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ne ilişkin, "Gönül Elçileri projesi kapsamında umutla ve hayallerle örülmüş bir geleceğin timsali olan merkezin, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

DHA
Emine Erdoğan’dan ’Çocuk Evleri Sitesi’ paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle yaptırılan ve 17 Eylül'de Hatay'da açılışı yapılan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Geçen yıl Dünya Kız Çocukları Günü'nde atılan tohumların, bugün Hatay'da yeşerdiğine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Emine Erdoğan, "Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, yarınlarımızı emanet ettiğimiz kızlarımız için sevgiyle inşa edilmiş bir yuva.

Gönül Elçileri projesi kapsamında umutla ve hayallerle örülmüş bir geleceğin timsali olan merkezin, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada aile sıcaklığında, güvenle yetişecek kızlarımıza başarı dolu bir hayat diliyor, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'dan 'Çocuk Evleri Sitesi' paylaşımı
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