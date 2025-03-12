Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan'dan "Filistinlilerle Kardeşlik İftarı"na ilişkin video paylaşımı
Giriş Tarihi: 12.3.2025 10:31

Emine Erdoğan'dan "Filistinlilerle Kardeşlik İftarı"na ilişkin video paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Filistinlilerle Kardeşlik İftarı"na ilişkin görüntülerin yer aldığı videoyu paylaştı.

İHA
Emine Erdoğan’dan Filistinlilerle Kardeşlik İftarına ilişkin video paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin, karanlık gecelerde bile özgürlüğüne yürüyen bir direnişin adıdır. Kardeşliğimizin sarsılmaz gücüne olan inancımızla, zulmün gölgesi ne kadar uzun olsa da Filistin'in gökyüzü bir gün mutlaka aydınlanacak" mesajına yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan'dan "Filistinlilerle Kardeşlik İftarı"na ilişkin video paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz