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Giriş Tarihi: 1.3.2025 22:25 Son Güncelleme: 2.3.2025 00:28

Emine Erdoğan'dan şehit aileleriyle iftar paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, şehit aileleriyle buluştukları iftar programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan şehit aileleriyle iftar paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, şehit aileleriyle buluştukları iftar programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: İlk iftar soframızda şehitlerimizin kıymetli aileleriyle buluştuk. Her bir kahraman evladımızın hikayesi, kalplerimize kazınmış bir destan. Vatan sevgisiyle atan yüreklerini, canlarını bu topraklara feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum.

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Emine Erdoğan'dan şehit aileleriyle iftar paylaşımı
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