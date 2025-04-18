Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan'dan Turkuvaz Kitap'a ziyaret
Giriş Tarihi: 18.4.2025 19:00 Son Güncelleme: 18.4.2025 19:13

Emine Erdoğan'dan Turkuvaz Kitap'a ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde kurulan TOGEMDER tarafından gerçekleştirilen 3. Cemre Çarşısı Etkinliği başladı. İstanbul'da yapılan etkinliğe katılan Emine Erdoğan, etkinlikte Turkuvaz Medya standını da ziyaret etti ve Turkuvaz Kitap'tan kitap satın aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde kurulan TOGEMDER tarafından gerçekleştirilen 3. Cemre Çarşısı Etkinliği kapılarını açtı.

Etkinliğe Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Çarşıda kurulan 70'den fazla standı ziyaret eden Emine Erdoğan Turkuvaz Medya standına da uğradı.

Turkuvaz Kitap'a ait kitapları inceleyen Emine Erdoğan, ilgisini çeken kitapları satın aldı. Emine Erdoğan, Afrika Seyahatlerim adlı kitabını imzaladıktan sonra diğer alanları ziyaret etti.

Emine Erdoğan'dan Turkuvaz Kitap'a ziyaret!

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan'dan Turkuvaz Kitap'a ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz