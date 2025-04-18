Emine Erdoğan'dan Turkuvaz Kitap'a ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde kurulan TOGEMDER tarafından gerçekleştirilen 3. Cemre Çarşısı Etkinliği kapılarını açtı.

Etkinliğe Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Çarşıda kurulan 70'den fazla standı ziyaret eden Emine Erdoğan Turkuvaz Medya standına da uğradı.