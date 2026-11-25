C
oğrafi işaret tescili yapılan "Eminönü
Balık Ekmek" tanıtım etkinliği İstanbul
Valisi Davut Gül'ün katılımıyla yapıldı. Vali Gül, İstanbul'un her köşesinde ayrı bir değerin, ayrı bir kıymetin olduğunu belirterek, bu değer ve kıymetin gelecek nesiller tarafından da bilinmesi gerektiğini söyledi. Vali Gül şunları kaydetti: "Bunu gelecek kuşaklara aktarmak için pişirme teknikleri, kullanılan malzeme, standartlarının belli olması lazım. İnşallah başta İstanbullu hemşehrilerimiz olmak üzere gelen herkesin memnun kaldığı ve bu standartların da muhafaza edildiği bir çalışma sistemi olur". Programda, 19. yüzyılda bir balıkçı tezgahının nasıl denetlendiği canlandırıldı. Coğrafi işaret tescil belgesi alan 3 işletmeye belgeleri verildi.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör