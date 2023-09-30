Emma Roberts Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Emma Roberts Dizileri ve Filmleri Listesi

Emma Roberts'ın dizileri, genellikle gençlik, komedi, korku ve dram türlerinde yer almaktadır. Oyuncu, kariyeri boyunca çeşitli rollerde yer aldı ve genellikle güçlü ve bağımsız kadın karakterleri canlandırdı. Emma Roberts filmleri ve TV dizileri, arasında Unfabulous dizisinde, Addie Singer adında bir genç kızı canlandırdı ve dizi Addie'nin ergenlik dönemindeki maceralarını anlatan bir dizidir. En beğenilen Emma Roberts dizileri ve filmleri listesi başlarında da bu dizi yerini alır.

Emma Roberts Filmleri ve TV Dizileri

Emma Roberts'in filmlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

En İyi Filmleri:

Aquamarine (2006): İki genç kızın, bir denizkızıyla arkadaş olmalarını anlatan bir gençlik filmi.

İki genç kızın, bir denizkızıyla arkadaş olmalarını anlatan bir gençlik filmi. Nancy Drew (2007): Nancy Drew adında genç bir dedektifin, kayıp bir arkadaşının gizemini çözmesini anlatan bir gizem filmi.

Nancy Drew adında genç bir dedektifin, kayıp bir arkadaşının gizemini çözmesini anlatan bir gizem filmi. Wild Child (2008): Poppy Moore adında bir Amerikan gencinin, İngiltere'deki bir yatılı okulda disipline edilmesini anlatan bir komedi filmi.

Poppy Moore adında bir Amerikan gencinin, İngiltere'deki bir yatılı okulda disipline edilmesini anlatan bir komedi filmi. It's Kind of a Funny Story (2010): Ted adında bir gencin, intihar girişiminden sonra bir akıl hastanesine yatırılmasını anlatan bir dram filmi.

Ted adında bir gencin, intihar girişiminden sonra bir akıl hastanesine yatırılmasını anlatan bir dram filmi. The Art of Racing in the Rain (2019): Enzo adında bir köpeğin, sahibi Denny'nin hayatını ve aşkını anlattığı bir drama filmi.

Diğer Filmleri:

Blow (2001): George Jung adında bir uyuşturucu kaçakçının hayatını anlatan bir biyografik film.

George Jung adında bir uyuşturucu kaçakçının hayatını anlatan bir biyografik film. The House Bunny (2008): Shelly Darlingson adında bir eski Playboy Bunny'nin, bir kız öğrenci yurduna yerleşerek kızları eğitmesini anlatan bir komedi filmi.

Shelly Darlingson adında bir eski Playboy Bunny'nin, bir kız öğrenci yurduna yerleşerek kızları eğitmesini anlatan bir komedi filmi. Hotel for Dogs (2009): Andi ve Bruce Davis adında iki kardeşin, terk edilmiş köpeklerin bir otelde yaşamalarını sağlayan bir komedi filmi.

Andi ve Bruce Davis adında iki kardeşin, terk edilmiş köpeklerin bir otelde yaşamalarını sağlayan bir komedi filmi. Valentine's Day (2010): Farklı karakterlerin, Sevgililer Günü'nde yaşadıkları aşk hikâyelerini anlatan bir romantik komedi filmi.

Farklı karakterlerin, Sevgililer Günü'nde yaşadıkları aşk hikâyelerini anlatan bir romantik komedi filmi. Scream 4 (2011): Jill Roberts adında bir genç kızın, Hayalet Maske'nin kimliğini üstlenerek Sidney Prescott'u öldürmeye çalışmasını anlatan bir korku filmi.

Jill Roberts adında bir genç kızın, Hayalet Maske'nin kimliğini üstlenerek Sidney Prescott'u öldürmeye çalışmasını anlatan bir korku filmi. We're the Millers (2013): David adında bir uyuşturucu satıcısının, uyuşturucuyu Meksika'dan Amerika'ya geçirmek için bir sahte aile kurmasını anlatan bir komedi filmi.

David adında bir uyuşturucu satıcısının, uyuşturucuyu Meksika'dan Amerika'ya geçirmek için bir sahte aile kurmasını anlatan bir komedi filmi. Palo Alto (2013): Palo Alto, California'da yaşayan bir grup gencin hayatını anlatan bir drama filmi.

Palo Alto, California'da yaşayan bir grup gencin hayatını anlatan bir drama filmi. The Bling Ring (2013): 2008-2009 yıllarında, Hollywood ünlülerinin evlerini soymaya başlayan bir grup gencin hikâyesini anlatan bir suç filmi.

2008-2009 yıllarında, Hollywood ünlülerinin evlerini soymaya başlayan bir grup gencin hikâyesini anlatan bir suç filmi. Paradise Hills (2019): Uma adında bir gencin, zengin ailelerin kızlarını yeniden eğitmek için kurulmuş bir ada hapishanesine gönderilmesini anlatan bir bilim kurgu filmi.

Uma adında bir gencin, zengin ailelerin kızlarını yeniden eğitmek için kurulmuş bir ada hapishanesine gönderilmesini anlatan bir bilim kurgu filmi. Ben is Back (2018): Holly Burns adında bir annenin, uyuşturucu bağımlılığı olan oğlunun eve dönmesini anlatan bir drama filmi.

Holly Burns adında bir annenin, uyuşturucu bağımlılığı olan oğlunun eve dönmesini anlatan bir drama filmi. Ma (2019): Maggie Thompson adında bir kadının, genç bir grup arkadaşıyla arkadaş olup onları evine davet etmesini ve onları öldürmeye çalışmasını anlatan bir gerilim filmi.

Maggie Thompson adında bir kadının, genç bir grup arkadaşıyla arkadaş olup onları evine davet etmesini ve onları öldürmeye çalışmasını anlatan bir gerilim filmi. Fire Island (2022): Bowen Yang ve Joel Kim Booster adında iki arkadaşın, Long Island'daki Fire Island'da bir haftalık tatilini anlatan bir romantik komedi filmi.

En Beğenilen Emma Roberts Dizileri ve Filmleri Listesi

Emma Roberts'in dizilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

En İyi Dizileri:

Unfabulous (2004-2007): Addie Singer adında bir genç kızın, ergenlik döneminde yaşadığı maceralarını anlatan bir gençlik dizisi.

Addie Singer adında bir genç kızın, ergenlik döneminde yaşadığı maceralarını anlatan bir gençlik dizisi. Scream Queens (2015-2016): Kappa Kappa Tau adlı bir kız öğrenci yurdunda yaşanan cinayetleri araştıran bir grup öğrencinin hikâyesini anlatan bir komedi-korku dizisi.

Kappa Kappa Tau adlı bir kız öğrenci yurdunda yaşanan cinayetleri araştıran bir grup öğrencinin hikâyesini anlatan bir komedi-korku dizisi. American Horror Story (2011-günümüz): Her sezon farklı bir korku temasını işleyen bir antoloji dizisi. Roberts, dizinin 4., 5., 6., 8. ve 10. sezonlarında yer aldı.

Diğer Dizileri: