Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yeni görev dağılımı

Yeni düzenlemeyle birlikte, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan sorumlu Emniyet Genel Müdür yardımcısı da değişti. Ayrıca, bir Genel Müdür Yardımcısının görevde bulunmaması durumunda, yazılı sıraya göre bir sonraki yardımcı vekaleten görevi devralacak.

Görev dağılımı şu şekilde açıklandı:

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Cakıcı, Destek Hizmetleri, Güvenlik, İnşaat-Emlak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarından sorumlu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Çalışkan, Asayiş, Dış İlişkiler ve İnterpol-Europol Daire Başkanlıklarının başında yer alacak. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Tanık Koruma, Belge Yönetimi ve Koordinasyon, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlıklarının sorumluluğunu üstlendi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur, Trafik, Havacılık ve Kriminal Daire Başkanlıklarını yönetecek. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Urhal, Cumhurbaşkanlığı Koruma, Koruma, Terörle Mücadele ve TBMM Koruma Daire Başkanlıklarından sorumlu olacak. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme, 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun'a ilişkin kurullar ve 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığını yürütecek. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Bastürk, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Hudut Kapılarıyla İlgili Mücadele Daire Başkanlıklarından sorumlu olacak.

Makam Doğrudan Bağlı Birimler ise şöyle sıralandı:

"Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İstihbarat Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığı, Personel Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı, Denetim Birimi, Özel Kalem Müdürlüğü" Bu yeni görev dağılımı ile Emniyet Genel Müdürlüğü içindeki organizasyonun verimliliğinin artırılması hedefleniyor.