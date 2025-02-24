Haberler Yaşam Haberleri Emniyet Genel Müdürü ve İstanbul Emniyet Müdürü stada geldi… Derbi tedbirlerini anlattı
Giriş Tarihi: 24.2.2025 19:06 Son Güncelleme: 24.2.2025 20:29

Emniyet Genel Müdürü ve İstanbul Emniyet Müdürü stada geldi… Derbi tedbirlerini anlattı

Emniyet Genel Müdürü (EGM) Mahmut Demirtaş ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı’na geldi. Selami Yıldız, Mahmut Demirtaş’a derbi tedbirlerini anlattı.

Emir SOMER Emir SOMER
Emniyet Genel Müdürü ve İstanbul Emniyet Müdürü stada geldi… Derbi tedbirlerini anlattı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Süper Lig'in 25. Haftası'nda Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili alınan tedbirleri yerinde denetledi. Dev derbiye iki gün kala Rams Park Stadı'na gelen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, maç öncesi de stada gelerek denetimlerde bulundu.

İl Emniyet Müdür Yardımcıları Turan Çelik, İsmail Köse, Osman Tınmazol ve Murat Özbek alınan tedbirlerle ilgili Selami Yıldız'ı bilgilendirdi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız tedbirleri yerinde denetlerken Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hüseyin Kaya, Trafik Denetleme Şube Müdürü Tunay Başarık, Spor Güvenliği Şube Müdürü Ahmet Lütfü Çırakoğlu da Rams Park Stadı'nda hazır bulundu.

Ekibiyle birlikte saha içerisini de denetleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Rams Park Stadı'na gelen Emniyet Genel Müdürü (EGM) Mahmut Demirtaş'a alınan güvenlik tedbirlerini anlattı.

Spor Güvenliği Şube Müdürü Polisleri'nin derbide görev yapacakları ve dev maçta tribünlerde yaşanabilecek olası olayları denetleyecekleri izleme odalarını da denetleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız dev derbiyi sonuna kadar statta takip edecek.

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Emniyet Genel Müdürü ve İstanbul Emniyet Müdürü stada geldi… Derbi tedbirlerini anlattı
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