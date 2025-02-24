Emniyet Genel Müdürü ve İstanbul Emniyet Müdürü stada geldi… Derbi tedbirlerini anlattı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Süper Lig'in 25. Haftası'nda Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili alınan tedbirleri yerinde denetledi. Dev derbiye iki gün kala Rams Park Stadı'na gelen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, maç öncesi de stada gelerek denetimlerde bulundu.

İl Emniyet Müdür Yardımcıları Turan Çelik, İsmail Köse, Osman Tınmazol ve Murat Özbek alınan tedbirlerle ilgili Selami Yıldız'ı bilgilendirdi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız tedbirleri yerinde denetlerken Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hüseyin Kaya, Trafik Denetleme Şube Müdürü Tunay Başarık, Spor Güvenliği Şube Müdürü Ahmet Lütfü Çırakoğlu da Rams Park Stadı'nda hazır bulundu.