Emniyet şeridindeki 3 gence otomobil çarptı, sürücü olay yerinden kaçtı

Mudanya yolu Çağrışan bölgesinde bulunan bir halı sahaya 26 Ocak günü arkadaşlarıyla birlikte maça giden 17 yaşındaki Hasan Ceyhun Beyhan, maçtan sonra 2 arkadaşıyla birlikte eve dönmek için yola çıktı. Karayolunun karşısında bulunan otobüs durağına geçmek isteyen gençler, 300 metre ilerdeki üst geçide doğru emniyet şeridinden yürümeye başladı. Kısa süre sonra seyir halinde olan bir otomobil emniyet şeridindeki 3 lise öğrencisine çarparak hızla olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan gençlerden Hasan Ceyhun Beyhan, yol kenarındaki refüjü aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı düştü.

YOLUN AŞAĞISINA UÇAN GENCİ ARADILAR

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, yolda yatan 2 yaralıya müdahale ederken bir kazazedenin daha olduğunu öğrendi. Çevrede bir süre yaralı arayan ekipler, Hasan Ceyhun Beyhan'ı yolun 5 metre alt kısmında buldu. Kalbi duran ve nefes almadığı belirlenen Beyhan'ın kalbi yeniden çalıştırıldı. İlk müdahaleleri yapılan 3 yaralı hemen çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Bursa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Hasan Ceyhun Beyhan'ın doktorların tüm çabalarına rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Acılı baba Caner Beyhan, ''Oğlumun beyin ölümü gerçekleşmiş durumda. Organları da iflas etmeye başladı. Şuanda bağlı olduğu makine ile sadece kalbi çalıştırılıyor" dedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatan Jandarma ekipleri kimliğini tespit ettiği sürücüyü yakaladı. Hakim karşısına çıkan sürücü tutuklandı.

KOYU BİR BURSASPOR TARAFTARIYDI

Öte yandan beyin ölümü gerçekleşen Hasan Ceyhun Beyhan'ın koyu bir Bursaspor taraftarı olduğu öğrenildi.