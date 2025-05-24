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Giriş Tarihi: 24.5.2025 16:28 Son Güncelleme: 24.5.2025 16:31

Emniyet şeridindeki araca hızla çarpan motosikletli hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer Seyrantepe Rams Park stadı karşısında Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için emniyet şeridinde bekleyen araca çarpan motosikletli Umut Akgün hayatını kaybetti. Motosikletlin arkasında oturan kişi ise ağır yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Emniyet şeridindeki araca hızla çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Feci kaza geçtiğimiz günlerde saat 21.00 sıralarında Galatasaray'ın Kayserisporla oynadığı maçtan sonra meydana geldi. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için stat karşısında TEM otoyolu emniyet şeridinde bekleyen bir araca çarpan motosiklet sürücüsü Umut Akgün ve arkasındaki yolcu Damla Yağın yola savruldu. Bu sırada trafikte ilerleyen bir servis minibüsü, Umut Akgün'e çarptı.

Kaza sonrası servis şoförü olay yerinden kaçtı. Umut Akgün ve Damla Yağın, hastaneye kaldırıldı. Akgün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Damla Yayğın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Trafik Denetleme Şube ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerin inceleyen ekipler, olay yerinden kaçan servis minibüsünün plakasını tespit etti. Gözaltına alınan S.G. isimli servis şoförüne "Kazaya karıştıktan sonra kolluk görevlilerini beklemeden kaza yerinden ayrılmak", "Çalışma izin ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak" maddelerinden toplam 13 bin 779 TL idari para cezası uygulanırken, araç trafikte men edildi.

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Emniyet şeridindeki araca hızla çarpan motosikletli hayatını kaybetti
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