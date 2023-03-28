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Giriş Tarihi: 28.3.2023 14:57 Son Güncelleme: 28.3.2023 15:39

‘Emniyetli Hayat Derneği’ 48 gündür depremzedelerin hayatına dokunuyor

İçişleri Bakanlığı, AFAD ve Valilik ile koordinasyonlu bir şekilde çalışan Emniyetli Hayat Derneği Adıyaman’da 48 gündür depremzedelerin hayatına dokunuyor. Arama-Kurtarma, depremzedelerin eksikliklerini giderme, çocuklara hediye dağıtma, olası başka afetlere hazırlanma gibi çalışmalar yürüten 10 kişilik ekip depremin ilk gününden beri yılmadan usanmadan çalışıyor. SABAH’a konuşan Emniyetli Hayat Kurtarma Derneği Başkanı ve tiyatro oyuncusu Zahrettin Çelik: “İçişleri Bakanlığı, AFAD ve Valilik ile koordine bir şekilde 10 kişilik bir ekip ile gönüllü olarak 48 gündür Adıyaman’dayız. Burada ihtiyaç ayırt etmeksizin depremzedelerin her türlü yardımına koşuyoruz” dedi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
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‘Emniyetli Hayat Derneği’ 48 gündür depremzedelerin hayatına dokunuyor

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin 48. gününde Adıyaman'da yaraları sarma çalışmaları hızla devam ediyor. Devletin tüm kurumlarının yanında gönüllü ekipler de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Emniyetli Hayat Derneği de gönüllü olarak Adıyaman'da depremin ilk gününden itibaren çalışıyor. Öncelikli görevi arama-kurtarma olan Emniyetli Hayat Kurtarma Derneği, depremzede çocukların maddi, manevi ihtiyaçlarına da koşuyor. Olası başka felaketler için de bölgede kendini geliştiriyor. 20 yıldır iş, trafik kazası, sel ve deprem gibi konulara değinen 81 ilde gösterilen 'Kazasız Kul Olmaz' adlı tiyatro oyununda da oyuncu olan Emniyetli Hayat Kurtarma Derneği Başkanı Zahrettin Çelik SABAH'a konuştu.

"BU ENKAZLAR BİZİM İÇİN BİR ÖDEV"

Enkazları aynı zamanda kendilerine bir ödev olarak gördüklerini söyleyen Çelik, şöyle konuştu: "Emniyetli Hayat Derneği olarak ilk günden beri Adıyaman'dayız. Zümrüt Apartmanı'nda ve Isıas Otel'de enkazdan arama-kurtarma çalışmalarında görev aldık. Toplamda 13 kişiyi çıkardık. İnsanlara yardım etmek, moral vermek gibi görevlerimiz de var. Vatandaşların motivastonu doğal olarak düşük. Depremzedelerin eksiklerini gidermek için çabalıyoruz. İçişleri Bakanlığı, Valilik ve AFAD ile koordinasyonlu bir şekilde çalışıyoruz. Hem köylerde, hem de ilçelerde faaliyet gösteriyoruz. Çocuklara hediyeler alıp dağıtıyoruz. Gıda vb. gibi ihtiyaçların da temini ve dağıtımı konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu yardımlarımızın dışında bu enkazlar aynı zamanda bizim için bir ödev. Sakin kafa ile durumu izliyoruz. Fotoğraflar çekiyoruz. Olası başka afetlerde daha hızlı ve etkili çalışmak için dernek olarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Gözlemlerimizi rapor haline getirerek daha sonraki eğitimlerimizde kullanmak üzere raporluyoruz. Adıyaman'da 10 kişilik bir ekiple çalışmalarımıza devam ediyoruz"

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‘Emniyetli Hayat Derneği’ 48 gündür depremzedelerin hayatına dokunuyor
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