Emniyetten FETÖ’nün mahrem yapılanmasına darbe

ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asya hesap artırımı yaptığı ve TSK Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen H.K., "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" ve "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

SEYİR HALİNDEYKEN YAKALANDI

Yapılan istihbari çalışmaları sonucunda, H.K.'nın illegal yollarla yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Ağustos 2025'te Salihli ilçesinden Kula yönüne seyir halindeyken durdurulan şüpheli gözaltına alındı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.K., Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.