Emniyetten yılbaşı denetimi: 4 gözaltı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 2 bin 145 kişi ve 575 araç sorgulanırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanmak suçlarından 2 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet belgesiz kurusıkı tabanca, 3 adet kesici alet, 5 gr esrar, 91 gr metanfetamin, 0,9 gr bonzai ve 2 adet ekstazi hap ele geçirilirken, görevi yaptırmamak için direnmek ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından toplam 4 şahıs gözaltına alındı.

Yapılan trafik kontrollerinde; 127 araç sürücüsüne çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten dolayı toplam 163 bin 269 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çevreye rahatsızlık vermek, izinsiz havai fişek atmak, ruhsata aykırı faaliyet göstermek ve sigortasız işçi çalıştırmaktan dolayı 5 şahıs hakkında idari yaptırım cezası uygulanması için tutanak tanzim edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yeni yılın vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ederek her türlü suçla mücadeleye yönelik çalışmalarımıza aynı azim ve kararlıkla devam edilecektir" denildi.