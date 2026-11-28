Konya'da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü, ters yönden girdiği alt geçitte, taziyeden dönen ailenin otomobiliyle çarpıştı. Ailenin otomobilde bulunanlardan 2.5 yaşındaki Mustafa Mert Ongun'un öldüğü kazada, toplam 4 kişi de yaralandı. Tutuklanan alkollü sürücü Hacı Kamil Tuncer (25) hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sürücü Tuncer ifadesinde, annesinin olay günü kendisini telefonla arayarak acil eve gel dediğini, babasının kalp krizi geçirdiğini söylediğini, aracı ile yanında arkadaşı Osman Temiz ile birlikte eve gitmek üzere hareket ettiğini, tren garını geçtikten sonra yanlışlıkla alt geçide girdiğini, karşıdan araçların geldiğini gördüğünü frene bastığını fakat manevra yapmaya fırsatı olmadan araç ile çarpıştığını, oranın tek yön olduğunu bilmediğini, olay günü alkol kullanmadığını, arkadaşının içeceğine alkol karıştırmış olabileceğini iddia etti.

Arkadaşı Osman Temiz ise ifadesinde Tuncer'i yalanlayarak, Hacı Kamil ile alkol aldığını, daha sonra Ankara Caddesi üzerinde araçla seyir halinde oldukları esnada polis kontrolüne denk geldiklerini, Hacı Kamil'in kaçmaya başladığını, polisin kendilerini takip ettiğini görünce Hacı Kamil'in ters yöne girerek kaza yaptığını anlattı. Acılı baba Ömer Faruk Ongun, "Taziye evinden çıktıktan sonra her gün evimize gitmek için kullandığımız alt geçide girdik. Aniden bir ışık gördüm ve daha ne olduğunu bile anlamadan ters yönden hızla gelen araç bize çarptı. Oğlumu hayattan kopartan sürücü ise bırakıldıktan sonra günlerce adaletten kaçtı. Bunun bir kaza değil cinayet olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör