En acı emanetler! Rojin’den geriye kalan eşyaları evine getirildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söyleyen Rojin'in yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde göl kenarında bulunmuştu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verilen Rojin Kabaiş'in kişisel eşyaları geçtiğimiz hafta Van'a çağrılan babası Nizamettin Kabaiş'e teslim edildi. Babanın beraberinde getirmediği eşyaları kargoya verildi. Rojin'in eşyaları dün akşam Diyarbakır'daki ailesine ulaştı.

"YAŞADIĞIM SÜRECE SAKLAYACAĞIM"

Kızından geriye kalan eşyaları yaşadığı sürece saklayacağını belirten baba Nizamettin Kabaiş, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Dünya'nın en acı anlarını bir baba olarak tattım. Kızımla birlikte valizle götürdüğümüz eşyaları geldi, ama Rojin'im gelmedi. Eşyaları noter onaylı eksiksiz bir şekilde aldım" ifadelerini kullandı.