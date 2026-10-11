En acı veda

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı Kardeşler Apartmanı'nın geçtiğimiz günlerde çökmesi sonucunda enkazda kalarak hayatını kaybeden Ahmet Muhammet İnan (22) ile kardeşi Zeynep İnan'ın (20) İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Abi ve kardeşin cenazesi ailesine teslim edildi. İki kardeşin cenazesi Mimar Sinan Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Sancaktepe Ortadağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Burada baba Mustafa İnan ile anne Selma İnan taziyeleri kabul etti. Cenazede İnan kardeşlerin ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ile mahalle sakinleri acılı aileyi cenazede yalnız bırakmadı.

CENNET KUŞLARIM

Çökme sırasında kendileri memleketleri Trabzon'da olduğu için herhangi bir zarar görmeyen Mustafa İnan, iki evladının kaybetmenin acısıyla sosyal medya hesabından, "Cennet kuşlarım rahmet-i Rahman'a kavuştu. Yüreğimi yaktılar. Doyamadan gittiler" notuyla bir aile fotoğrafını paylaştı. Cenazede konuşan amca Tevfik İnan, "Ahmet'in hayali büyüktü. Daha yeni araba almıştı. Rabb'im ona binmeyi nasip etmedi" diye konuştu. Öte yandan Zeynep'in bir üniversitede iç mimarlık bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

TEK BAŞINA YAŞIYORDU

Binada enkazdan cansız bedeni çıkarılan 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt'un cenazesi de Maltepe Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şeker hastası olduğu için bacağı kesilen Hüseyin Özkurt'un çöken binadaki dairede tek başına yaşadığı belirtildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çöken binaya kentsel dönüşüm sebebiyle yaklaşık 11 ay önce taşınan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Mesut Bilece'nin cenazesi memleketi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde toprağa verildi.

GÜLCE'DEN GERİYE FOTOĞRAFI KALDI

Çöken binada hayatını kaybeden 5 yaşındaki Gülce Turhan'ın ise annesi Sevim Turhan'ın hastanedeki tedavisinin bitmesinin ardından cenazesinin kaldırılacağı öğrenildi.