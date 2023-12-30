En anlamlı hediye eşinin böbreği oldu

Antalya'da 35 yıldır kronik böbrek yetmezliği çeken sağlık teknikerinin en anlamlı yeni yıl hediyesi, hemşire eşinden nakledilen böbrek oldu. Ortaokula giderken sağ böbreğinden ameliyat olan ve zamanla iki böbreğinde de taş tespit edilen Rahmi Ermin'in (50) geçirdiği birçok operasyondan sonra kronik böbrek rahatsızlığı başladı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan Ermin'in durumu ağırlaşınca doktorlar diyalize girmesini ya da nakil olmasını önerdi. Hemşire eşi Raziye Ermin (44), kocasının sağlığına kavuşması için böbreğini vermek istedi. Yapılan tetkiklerde, dokular uyumlu çıkınca Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından nakil gerçekleştirildi. Hastanede aynı odada tedavileri süren Ermin çifti sevinç gözyaşı dökerek yeni yılda daha çok organ bağışı yapılması çağrısında bulundu. Raziye Ermin "Ailemle sağlıklı, huzurlu bir ömür yaşamak istiyorum. Sağlık yoksa hiçbir şeyin anlamı yok" dedi.