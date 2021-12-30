En anlamlı yeni yıl hediyesi

Gazeteci Tamer Yavuz ile Doktor Meltem Sözer Yavuz birbirlerini severek 2004 yılında evlendiler. Dr. Meltem Sözer Yavuz, daha evliliklerinin birinci yılındayken bazı şikâyetler üzerine görev yaptığı hastanede tetkikler yaptırınca kronik böbrek yetmezliği tanısı aldı. Nakil için hemen hazırlıklara başlayan genç doktora 2005 yılında kardeşi Resul Sözer böbreğini vererek ablasının hayata yeniden bağlanmasını sağladı. Böbrek naklinden sonra görevini aksatmadan yapmaya devam eden, Dr. Meltem Sözer Yavuz, 2 sağlıklı çocuk dünyaya getirdi.

GAZETECİ EŞİNİN BÖBREĞİ İLE ÜÇÜNCÜ KEZ HAYATA BAĞLANDI

Kardeşinden nakledilen böbrek ile 16 yıl boyunca hayatını sağlıklı bir şekilde sürdüren Dr. Meltem Sözer Yavuz, kontrollerini de hiç aksatmıyordu. Son kontrollerinde nakledilen böbreğinde protein kaçağı olduğu tespit edildi. İlaç tedavisi ile önlenmeye çalışıldı ama sonuç alınamadı. Geçtiğimiz ay gittiği son kontrolünde kreatinin değerinin yükseldiği ve nakil böbreğin 16 yıl sonunda artık işlevini yerine getirmediği tespit edildi. Doktorları tek çaresinin diyaliz ya da ikinci bir böbrek nakli olduğunu söyledi. Eşinin bir an önce sağlığına kavuşmasını isteyen gazeteci eşi Tamer Yavuz, gönüllü olarak böbreğini verebileceğini söyledi. Hemen nakil için Edirne'den İstanbul'da bulunan Memorial Hizmet Hastanesi'ne geldiler. Yapılan tetkikler sonucunda gazeteci Tamer Yavuz'un doktor eşi Meltem Sözer Yavuz'a böbreğini verebileceği belirlendi. Op. Dr. Serkan Akıncı ve ekip arkadaşları tarafından Tamer Yavuz'un bir böbreği başarılı bir operasyonla eşi Meltem Sözer Yavuz'a nakledildi.

"İKİ ÇOCUĞUMUN ANNESİNE HİÇ DÜŞÜNMEDEN BÖBREĞİMİ VERDİM"

Tanıştıkları ilk günden itibaren böbrek rahatsızlığını bildiğini ve eşini tüm bu hastalık sürecinde yalnız bırakmadan birlikte mücadele ettiklerini söyleyen Tamer Yavuz, "Gazetecilik hayatımda birçok olay ya da hastalık yaşayan insanların hikâyelerini haber yaptım. Her yaptığım insan hikâyesinde de hep eşimin böbrek rahatsızlığını hatırladım. Bir organın bir insan, bir aile, çocuklar için ne kadar değerli olduğunu gördüm. Çünkü eşimin böbrek rahatsızlığı hepimizi üzüyordu. Ameliyat sonrası ben ve eşim hızlıca iyileştik, şimdi de Edirne'de bulunan çocuklarımızın yanına sağlıklı bir şekilde dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"TARİFİ ZOR VE DEĞERİ ÖLÇÜLEMEYECEK BİR YENİ YIL HEDİYESİ OLDU"

Yaklaşık 20 yıldır böbrek rahatsızlığı ile yaşayan Dr. Meltem Sözer Yavuz, 16 yıl önce kardeşi şimdi ise eşinin bağışladığı böbreklerle hayata bağlandığını belirterek "Tıp fakültesi son sınıftan bu yana böbrek yetmezliği ile mücadele ediyorum. İlk olarak kardeşim Resul Yavuz bana gençliğimin en büyük hediyesi olan böbreğini verdi. Nakil böbreğim ile sağlıklı bir 16 yıl geçirdim ve 2 de çocuğum oldu. Şimdi de en çok ihtiyacım olduğu anda eşim hiç düşünmeden böbreğini bağışladı ve yaşama üçüncü kere bağlandım. Bu benim için paha biçilemez bir yeni yıl hediyesi. Yeni senede sağlıklı bir şekilde çocuklarımı kucaklayacağım. Hastalık sürecimde organ bağışı ve naklinin bir insan için ne kadar değerli olduğunu anladım. Çünkü ülkemizde organ bekleyen binlerce insan var. Lütfen organlarınızı bağışlayın" dedi.

BÖBREK YETMEZLİĞİNİN EN ETKİN TEDAVİSİ NAKİLDİR

Başarılı bir böbrek nakli ile meslektaşını hayata yeniden bağlayan Op. Dr. Serkan Akıncı, böbrek yetmezliğinin en etkin tedavisinin nakil olduğunu belirterek "Ülkemizde yeterli miktarda organ bağışı olmadığı için yaklaşık 27 bin kişi böbrek nakli için sırada bekliyor. Bu nedenle ülkemizde genellikle canlı vericiden nakil yapıyoruz. Ancak her böbrek nakli ihtiyacı olan hastanın canlı vericisi bulunmuyor ve hastalarımız çok zor süreçlerden geçiyor. Meslektaşımız Dr. Meltem Sözer Yavuz şimdi 3. böbreği ile hayatının bundan sonraki dönemini sağlıklı bir şekilde geçirebilecek. Bir aileyi daha mutlu edebildiğimiz ve bu güzel öykülere tanıklık ettiğimiz için çok mutluyum" dedi.