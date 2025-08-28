En mutlu günlerinde ev ve depoları yandı: Baba gözyaşlarını tutamadı!





GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Oğlunu evlendirdiği anda yangın haberini alan ve olay yerine gelen Ahmet Özden ve bazı yakınları gözyaşlarını tutamadı. Aile bireylerini çevredekiler sakinleştirdi. Yangının olduğu evin birinci katında babanın kaldığı, ikinci katı ise evlendirdiği oğluna hazırladıkları öğrenildi. Deponun tamamen evlerin de kısmen zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Rüzgar olmaması nedeniyle çevredeki diğer ev ile bahçelere sıçramadan söndürülen yangın bölgesinde ise soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.