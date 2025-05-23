En nadide ‘Beyaz’ drone’a takıldı

Artvin'ın Şavşat ilçesine bağlı Alabalık köyü kırsalında doğada nadir rastlanan beyaz renkli bir dağ keçisi görüntülendi. Doğasever Sinan Aydın, bölgenin doğal güzelliklerini havadan drone ile kaydederken, ormanlık alandaki kayalıklar üzerinde hareket eden beyaz bir dağ keçisini fark etti. Kayalıklara zoom yapan Aydın, kısa süreli de olsa, nadiren görülen dağ keçisinin görüntüsünü kayıt altına aldı. Uzmanlar beyaz renkli dağ keçilerinin albinizm ya da nadir genetik varyasyonlar sonucu ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Bu canlıların açık renkleri nedeniyle yırtıcılar tarafından daha kolay fark ediliyor ve hedef haline gelebiliyor.