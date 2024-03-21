En sinsi 4 burç! Masum gibi görünmelerine aldanmayın…

BALIK BURCU

Bu burcun duygusal, yaratıcı ve büyüleyici burcun aynı zamanda karanlık bir tarafı da var. Astrolog Virginia Castiglione,"Tehlikeliler çünkü aynı zamanda kendilerine yalan söylemeyi de başarıyorlar, öyle ki en başta yanlış bir şey yapmadıklarına gerçekten inanıyorlar."

Çünkü bu burç Neptün tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla, yalan ağlarına onları bulaştırarak başkalarına zarar verdiklerinin farkında olmasalar da, çevredeki masum insanların etkilenmesi oldukça olasıdır. Sinsi bir Balık burcuyla uğraşırken içgüdülerinize güvenin. Sizi yanlış bir şey anlattıklarını düşünüyorsanız muhtemelen haklısınızdır.