En sinsi 4 burç! Masum gibi görünmelerine aldanmayın…

İşte astrolojiye göre en sinsi 4 burç…
TERAZİ BURCU
Sevgi ve uyum gezegeni Venüs tarafından yönetilen Teraziler, kurnaz iletişimciler olma konusunda ustalığa sahiptir. Ne yazık ki bazen gizli bir amaçları olabilir. Astrologu Alice Alta, "Asıl görevleri ters düşen tarafları uzlaştırmak ve etraflarına barış getirmek olsa da, bu yeteneklerini kötülük için kullanabilirler ve mükemmel entrikacılar olabilirler" diyor.
Ancak Terazi burcundaki arkadaşınızın düzenli olarak sinsi davranışlarda bulunmasını beklemeyin. Birincisi, yüzleşmeyi veya dramayı sevmezler. Ayrıca çoğu durumu plan yapmadan halledebilecekler. Astrolog Lisa Gordon, "Terazi'nin bir taktik olarak sinsiliğe ihtiyaç duymayacak kadar insani becerisi var" diyor.
BALIK BURCU
Bu burcun duygusal, yaratıcı ve büyüleyici burcun aynı zamanda karanlık bir tarafı da var. Astrolog Virginia Castiglione,"Tehlikeliler çünkü aynı zamanda kendilerine yalan söylemeyi de başarıyorlar, öyle ki en başta yanlış bir şey yapmadıklarına gerçekten inanıyorlar."
Çünkü bu burç Neptün tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla, yalan ağlarına onları bulaştırarak başkalarına zarar verdiklerinin farkında olmasalar da, çevredeki masum insanların etkilenmesi oldukça olasıdır. Sinsi bir Balık burcuyla uğraşırken içgüdülerinize güvenin. Sizi yanlış bir şey anlattıklarını düşünüyorsanız muhtemelen haklısınızdır.
İKİZLER BURCU
Oyunculuk, merak ve esneklikle karakterize edilen ikizlerin burcu, zorunluluktan dolayı sinsice hareket eder. Astrolog Inbaal Honigman, "Bu burçtakiler doğuştan kin dolu veya kötü huylu değildir" diyor.
Bunun yerine, geçinmek için ihtiyaç duydukları beyaz yalanları söylerler. Astrolog Katherine Metcalf , "İletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilen, gevezelik yeteneğine sahipler ve herkesin inanacağı bir hikaye yaratabilirler" diyor.
AKREP BURCU
Bir Akrep ile uğraşırken hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Astrolog Crescent Divination, "Akrep eylem gezegeni Mars tarafından yönetiliyor, ancak bu daha pasif bir şekilde sonuçlanıyor" diyor. "Akrepler perde arkasında en iyi şekilde çalışır; onlar sessizce hareket etmenin vücut bulmuş halidir." Aynı zamanda Akrepler koruyucudur, ölçülüdür ve başkalarına karşı güvensizdir. Gordon, "Bu onlara sinsice davranmanın hayatta bir araç olarak gerekli olduğunu hissettiriyor" diyor. Ayrıca kolayca sinirlenirler ve intikam alma eğilimdedirler.
Astrolog Linda Berry, "Akrepler önlerine çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve azme sahipler" diyor . "Eğer buna birisinin arkasından bir şeyler yapmak da dahilse, o kişi dibe batabilir." Son olarak, sır saklama ve dedikodu yayma konusunda ustadırlar.