Haberler Yaşam Haberleri En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!
Giriş Tarihi: 17.10.2026 13:48 Son Güncelleme: 17.10.2026 13:49

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

Birleşmiş Milletler ve TÜİK'in son küresel nüfus raporu açıklandı: Türkiye'de ortalama ömür global ortalamayı belirgin farkla geride bırakırken, dünyanın en uzun ve en kısa yaşayan ülkeleri listesindeki çarpıcı makas dikkat çekti. İşte kadınlar ile erkeklerin yaşam süresinde Türkiye'nin yeri ve zirvedeki 10 ülke!

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En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!
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Küresel sağlık koşulları ve demografik değişimler, ortalama yaşam süresinde dengeleri yeniden şekillendirirken, Birleşmiş Milletler ile TÜİK verileriyle hazırlanan son analiz ezber bozan sonuçlar verdi. Türkiye, hem kadınlarda hem de erkeklerde dünya ortalamasını geride bırakarak grafikte üst basamaklara tırmanışını sürdürdü.

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

Ancak tablonun asıl ses getiren kısmı, zirvedeki ülkelerin yakaladığı rekor yaşam süreleri ile listenin en dibindeki ülkeler arasında açılan devasa uçurum oldu. Kadın ve erkek ömrü arasındaki farkın giderek belirginleştiği küresel arenada Türkiye kaçıncı sırada, dünyanın en uzun ömürlü insanları nerede yaşıyor? İşte dünya listesindeki çarpıcı sıralama...

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

Veriler Ne Anlama Geliyor?

Doğuşta beklenen yaşam süresi verileri, ülkelerin sağlık altyapısı, yaşam standartları ve refah seviyeleri hakkında doğrudan bilgi veriyor.

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En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

Türkiye'nin hem kadın hem erkek nüfusunda dünya ortalamasını net bir şekilde geçmesi, genel yaşam kalitesi ve sağlık hizmetlerindeki küresel standartları yakaladığını gözler önüne seriyor.

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

Türkiye Dünya Ortalamasının Üzerinde

Raporda göze çarpan en önemli detaylardan biri, Türkiye'deki yaşam süresi beklentisinin küresel ortalamanın net bir şekilde üzerinde yer alması oldu.

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

Kadınlarda Zirve Monako'nun, Son Sıra Nijerya'nın

Kadınlar kategorisinde yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkelerin başında bir Avrupa mikro devleti yer alırken, Asya ülkeleri de zirveyi zorluyor.

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

En Yüksek Yaşam Süresine Sahip Ülkeler (Kadınlar):

1. Monako: 88,7 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

2. Japonya: 88,0 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

3. Güney Kore: 87,4 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

4. San Marino: 87,3 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

5. İspanya: 86,6 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

6. Singapur: 86,5 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

7. Andorra: 86,4 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

8. Fransa: 86,3 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

8. Fransa: 86,3 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

10. İtalya: 86,0 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

Türkiye 80,7 yıllık değeriyle bu ülkelerin ardından dünya ortalamasının üzerinde yer almaktadır.

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

Türkiye'de kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi 80,7 yıl olarak ölçüldü. Bu oran, 76,2 yıl olan dünya kadın ortalamasından oldukça yüksek.

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

En Düşük Yaşam Süresine Sahip Ülkeler (Kadınlar):

Nijerya: 55,1 yıl

Çad: 57,4 yıl

Orta Afrika Cumhuriyeti: 59,8 yıl

Güney Sudan: 60,9 yıl

Lesotho: 60,9 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

Erkeklerde Liste Değişse de Lider Değişmedi

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlara oranla genel olarak birkaç yıl daha kısa olsa da liderlik koltuğu değişmedi. Avustralya ve Körfez ülkeleri erkek listesinde üst sıralarda dikkat çekiyor.

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

En Yüksek Yaşam Süresine Sahip Ülkeler (Erkekler):

1. Monako: 84,7 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

2. San Marino: 84,4 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

3. Avustralya: 82,4 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

4. Andorra: 82,4 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

5. Birleşik Arap Emirlikleri: 82,4 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

6. İsviçre: 82,3 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

7. Lihtenştayn: 82,2 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

8. Norveç: 82,1 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

9. Japonya: 82,0 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

10. Katar: 82,0 yıl

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

Türkiye 75,5 yıllık değeriyle bu ülkelerin ardından dünya ortalamasının üzerinde yer almaktadır.

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

Türkiye'de erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi ise 75,5 yıl oldu ve 70,9 yıl olan dünya erkek ortalamasını geride bıraktı.

En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

En Düşük Yaşam Süresine Sahip Ülkeler (Erkekler):

Çad: 53,5 yıl

Nijerya: 54,5 yıl

Güney Sudan: 54,9 yıl

Lesotho: 55,4 yıl

Orta Afrika Cumhuriyeti: 55,7 yıl

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En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!
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