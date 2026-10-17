En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

Küresel sağlık koşulları ve demografik değişimler, ortalama yaşam süresinde dengeleri yeniden şekillendirirken, Birleşmiş Milletler ile TÜİK verileriyle hazırlanan son analiz ezber bozan sonuçlar verdi. Türkiye, hem kadınlarda hem de erkeklerde dünya ortalamasını geride bırakarak grafikte üst basamaklara tırmanışını sürdürdü.
Ancak tablonun asıl ses getiren kısmı, zirvedeki ülkelerin yakaladığı rekor yaşam süreleri ile listenin en dibindeki ülkeler arasında açılan devasa uçurum oldu. Kadın ve erkek ömrü arasındaki farkın giderek belirginleştiği küresel arenada Türkiye kaçıncı sırada, dünyanın en uzun ömürlü insanları nerede yaşıyor? İşte dünya listesindeki çarpıcı sıralama...
Türkiye'nin hem kadın hem erkek nüfusunda dünya ortalamasını net bir şekilde geçmesi, genel yaşam kalitesi ve sağlık hizmetlerindeki küresel standartları yakaladığını gözler önüne seriyor.
Raporda göze çarpan en önemli detaylardan biri, Türkiye'deki yaşam süresi beklentisinin küresel ortalamanın net bir şekilde üzerinde yer alması oldu.
Kadınlar kategorisinde yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkelerin başında bir Avrupa mikro devleti yer alırken, Asya ülkeleri de zirveyi zorluyor.
1. Monako: 88,7 yıl
2. Japonya: 88,0 yıl
3. Güney Kore: 87,4 yıl
4. San Marino: 87,3 yıl
5. İspanya: 86,6 yıl
6. Singapur: 86,5 yıl
7. Andorra: 86,4 yıl
8. Fransa: 86,3 yıl
8. Fransa: 86,3 yıl
10. İtalya: 86,0 yıl
Türkiye 80,7 yıllık değeriyle bu ülkelerin ardından dünya ortalamasının üzerinde yer almaktadır.
Türkiye'de kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi 80,7 yıl olarak ölçüldü. Bu oran, 76,2 yıl olan dünya kadın ortalamasından oldukça yüksek.
Nijerya: 55,1 yıl
Çad: 57,4 yıl
Orta Afrika Cumhuriyeti: 59,8 yıl
Güney Sudan: 60,9 yıl
Lesotho: 60,9 yıl
Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlara oranla genel olarak birkaç yıl daha kısa olsa da liderlik koltuğu değişmedi. Avustralya ve Körfez ülkeleri erkek listesinde üst sıralarda dikkat çekiyor.
1. Monako: 84,7 yıl
2. San Marino: 84,4 yıl
3. Avustralya: 82,4 yıl
4. Andorra: 82,4 yıl
5. Birleşik Arap Emirlikleri: 82,4 yıl
6. İsviçre: 82,3 yıl
7. Lihtenştayn: 82,2 yıl
8. Norveç: 82,1 yıl
9. Japonya: 82,0 yıl
10. Katar: 82,0 yıl
Türkiye 75,5 yıllık değeriyle bu ülkelerin ardından dünya ortalamasının üzerinde yer almaktadır.
Türkiye'de erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi ise 75,5 yıl oldu ve 70,9 yıl olan dünya erkek ortalamasını geride bıraktı.