En uzun yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye dünya ortalamasını solladı, işte zirvedeki 10 ülke!

Ancak tablonun asıl ses getiren kısmı, zirvedeki ülkelerin yakaladığı rekor yaşam süreleri ile listenin en dibindeki ülkeler arasında açılan devasa uçurum oldu. Kadın ve erkek ömrü arasındaki farkın giderek belirginleştiği küresel arenada Türkiye kaçıncı sırada, dünyanın en uzun ömürlü insanları nerede yaşıyor? İşte dünya listesindeki çarpıcı sıralama...