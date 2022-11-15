Dünya KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) Günü'nde bu senenin teması "Sağlıklı Nefes, Sağlıklı Yaşam" olarak belirlendi ve yaşam boyu akciğer sağlığının öneminin vurgulanması amaçlandı.Türk Toraks Derneği KOAH Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Polatlı, KOAH'ın, nefes alıp vermede zorluğa sebep olan yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığı olduğunu kaydetti. Hastalığın, dünyada yetişkin nüfusun 10'da 1'ini etkilediğini ve dünya çapında en yaygın üç ölüm nedeninden biri olduğunu vurgulayan Polatlı, 2019'da tüm dünyada KOAH yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısının 3.22 milyonu bulduğunu söyledi.KOAH'ın erken yaşta başlayabildiğini ve genç bireyleri de etkileyebildiğine dikkat çeken Polatlı, tütün kullanımının yanında, hava kirliliğin de hastalığa yakalanmada etken olduğunu belirterek, "Yetersiz beslenme, enfeksiyonlar, temiz olmayan havaya maruz kalmaya bağlı olarak doğumdan önce ve sonra akciğer gelişiminin geri kalması da KOAH'a yol açabilir" dedi. Hastalığın erken teşhisi ve uygun tedavi yaklaşımlarının önemli olduğunu aktaran Polatlı, öksürük, balgam, nefes darlığı ve her zaman yapılan işlerden çok daha kolay yorulma durumunda mutlaka doktora gidilmesi gerektiğini belirtti. Polatlı, "KOAH'ın tanısı, nefes ölçüm testi ile kolayca konuluyor. Tanısı konulan kişilerin tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını bırakmaları, hava kirliliğinden uzak durmaları, sağlıklı beslenmeleri ve günlük egzersiz yapmaları gerekli" diye konuştu.KOAH tedavisinde nefes açıcı ilaçlar ile hava yollarındaki daralmayı azaltarak hastanın olabildiğince rahatlatıldığını ifade eden Polatlı, "Solunum yetmezliği olan KOAH'lı hastalarda evde oksijen tedavisi ya da evde solunum cihazı tedavisi gibi tedavilere ihtiyaç duyulabilmekte. Hastalığın kötü seyretmemesi için grip ve zatürre aşılarının yaptırılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavilerinin düzgün uygulanması gerekir. Tedavilerin yanı sıra sağlıklı beslenilmeli, fiziksel aktivite aksatılmamalı" açıklamasını yaptı.KOAH'ın görülme sıklığı dünyada 40 yaş üstünde ortalama yüzde 11.7 iken Türkiye'de ise yüzde 19.1. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Ceylan, "Türkiye'de solunum sistemi hastalıkları içinde en sık görülen 3. ölüm nedenidir ve bu ölümlerin yüzde 61.5'i KOAH nedeniyle" dedi. Prof. Dr. Ceylan, KOAH'tan korunmanın 8 ana prensibini ise şöyle anlattı: "Sigaranın bırakılması, iç ve dış ortam hava kirliliğinin önlenmesi, mesleki maruziyetin önlenmesi, düzenli fiziksel aktivite (haftanın 5 günü orta yoğunlukta en az yarım saat), düzenli doktor kontrolü, dengeli-düzenli beslenme, grip ve zatürre aşılarının düzenli yapılması, bireysel hijyen yanında hastalıklı insanlardan uzak durmak." AA