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Giriş Tarihi: 3.9.2023

En yüksek destek yenilenebilir enerjiye

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
En yüksek destek yenilenebilir enerjiye
2023-2024 eğitim-öğretim yılında, özel mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerine verilecek destek tutarlarında düzenleme yapıldı. 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin alanlarına göre ayrı ayrı belirlenen destekler kapsamında en yüksek tutar organize sanayi bölgesi içindeki okul olmak şartıyla 28 bin 750 lira ile yenilenebilir enerji ile motorlu araçlar teknolojilerine ayrıldı. Elektrik-elektronik teknolojisi için 27 bin 502 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 26 bin 910 lira, endüstriyel otomasyon teknolojileri için ise 26 bin 701 lira, kimya teknolojisinde 26 bin 271 lira olarak belirlendi. Organize sanayi bölgeleri dışında ise öğrencilerinin yararlanacağı destek tutarları ise daha düşük tutuldu.

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En yüksek destek yenilenebilir enerjiye
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