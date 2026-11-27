DENİZBANK

DenizBank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine nakit promosyon ve ek kampanyalarla birlikte 30 bin TL'ye varan ödeme fırsatı sunuyor. Maaş tutarına göre belirlenen nakit promosyon, 10 bin TL'nin altında aylık alanlar için 5 bin TL, 10 bin ile 14 bin 999 TL arasında maaşı bulunanlar için 8 bin TL olarak uygulanıyor.

15 bin ile 19 bin 999 TL arasında emekli aylığı alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde maaşı bulunanlara ise 12 bin TL nakit promosyon veriliyor.