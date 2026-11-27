SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını farklı bir bankaya taşıyarak ya da mevcut bankalarıyla yaptıkları üç yıllık taahhüdü yenileyerek kampanyalardan yararlanabiliyor. Kasım 2026 promosyon listesinde yer alan tutarlar ve bankaların sunduğu ödeme seçenekleri, daha yüksek promosyon almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
DenizBank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine nakit promosyon ve ek kampanyalarla birlikte 30 bin TL'ye varan ödeme fırsatı sunuyor. Maaş tutarına göre belirlenen nakit promosyon, 10 bin TL'nin altında aylık alanlar için 5 bin TL, 10 bin ile 14 bin 999 TL arasında maaşı bulunanlar için 8 bin TL olarak uygulanıyor.
15 bin ile 19 bin 999 TL arasında emekli aylığı alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde maaşı bulunanlara ise 12 bin TL nakit promosyon veriliyor.
Ziraat Bankası, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sağlıyor. Banka ayrıca faizsiz kredi, nakit avans ve Bankkart Lira gibi ek avantajlarla emeklilere farklı kampanya seçenekleri sunuyor.
Kasım 2026 dönemine ait promosyon tutarları ve ek ödeme koşulları bankalara göre farklılık gösterebiliyor. Kampanya süreleri ve sağlanan avantajlar değişebildiğinden emeklilerin başvuru yapmadan önce ilgili bankanın güncel şartlarını kontrol etmesi gerekiyor.
Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 15 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesi sunuyor. Emekliler, bankanın belirlediği ek kampanya koşullarını yerine getirerek nakit promosyon dışında farklı ödül fırsatlarından da yararlanabiliyor.
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 27 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı sağlıyor. Ayrıca emekli yakınlarını bankaya yönlendiren müşteriler, kampanya kapsamında sunulan ilave ödüllerden de yararlanabiliyor.
Maaş aralıklarına göre Vakıf Katılım emekli promosyon tutarları:
10.000 TL altı: 8.750 TL
10.000 - 14.999 TL arası: 14.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası: 17.500 TL
20.000 - 49.999 TL arası: 21.000 TL
50.000 TL ve üzeri: 25.000 TL
Şekerbank, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine nakit promosyonun yanı sıra çeşitli ek kampanya fırsatları sağlıyor. Sunulan avantajların toplam tutarı, kampanya koşullarının yerine getirilmesi halinde 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
QNB, emekli müşterilerine 20 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Banka, alışverişlerde sağladığı para iadesi kampanyasıyla emeklilere yıllık 3 bin TL'ye kadar ek avantaj sunuyor.
ING, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Kredi kartı harcamaları ve belirli bankacılık işlemlerinin tamamlanmasıyla kazanılan ek ödüller sayesinde toplam kampanya avantajı 32 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
Albaraka Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 20 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı sağlıyor. Otomatik fatura ödeme talimatı ve yeni müşteri yönlendirme karşılığında sunulan ek ödüllerle birlikte toplam kampanya avantajı 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Kuveyt Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sağlıyor. Maaşı 10 bin TL'nin altında olan emeklilere 5 bin TL, 10 bin ile 14 bin 999 TL arasında olanlara 8 bin TL ödeme yapılıyor. Aylığı 15 bin ile 19 bin 999 TL arasında bulunanlar 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde maaş alanlar ise 12 bin TL nakit promosyondan yararlanabiliyor.
Banka, nakit ödemenin yanında mobil kampanyasıyla ek kazanç fırsatları da sunuyor. Yeni müşteriler ile belirlenen şartları karşılayan mevcut müşteriler, maaş taşıma, otomatik fatura talimatı ve kart harcamaları gibi işlemler karşılığında 20 bin TL'ye kadar chip-para kazanabiliyor. Böylece tüm kampanya koşullarını yerine getiren emekliler için toplam avantaj 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.