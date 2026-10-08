En zekiler o kan grubundanmış! Japon bilim insanlarından "IQ'su en yüksek kan grubu" teorisi!

Japonya'da yıllardır ilgi gören Ketsueki-gata, kan grupları ile kişilik ve zihinsel performans arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı. Araştırmalarda bir kan grubunun odaklanma, yüksek IQ ve analitik düşünme açısından öne çıktığı iddia edildi. İşte dikkat çeken o kan grubu…
Bu ağızları açıkta bırakan "Ketsueki-gata" teorisi sayesinde A, B, 0 ve AB kan gruplarının benzersiz kişilik özellikleri taşıdıkları ortaya kondu. Özellikle de içlerinden bir tanesinin doğuştan bir dahi olduğu belirlendi. Bir kan grubunun IQ'su hepsinden yüksek…
Japonya'da oldukça popüler olan ve bilim dünyasında da geniş yankı uyandıran Ketsueki-gata teorisi, kan gruplarının yalnızca fiziksel sağlığımızı değil, kişilik yapımızı, analiz yeteneğimizi ve zihinsel kapasitemizi de şekillendirdiğini savunuyor.
Yapılan son araştırmalar, bazı kan gruplarının beyindeki gri madde yoğunluğu, stres yönetimi ve odaklanma becerisiyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor.
A Kan Grubu (Detaycı ve Planlı Zeka): Dikkat ve odaklanma süreleri oldukça uzundur. Mühendislik, yazılım ve matematik gibi yüksek konsantrasyon gerektiren alanlarda en başarılı sonuçları bu gruba sahip kişiler veriyor.
AB Kan Grubu (Mantık ve Analiz Dehaları): Araştırmalara göre pratik zekası en yüksek ve en rasyonel düşünen grup olarak öne çıkıyor. Olaylara çift yönlü bakabilme yetenekleri sayesinde kriz anlarında zehir gibi çözümler üretebiliyorlar.
B Kan Grubu (Yaratıcı ve Özgün Dehalar): Kurallara bağlı kalmayı sevmeyen, tamamen kutunun dışında düşünen bir zeka yapısına sahiplerdir. Sanat, inovasyon ve girişimcilik alanındaki dâhilerin büyük çoğunluğu bu gruptan çıkıyor.
0 Kan Grubu (Liderlik ve Stratejik Zeka): Stres altında en soğukkanlı kalan ve büyük resmi en iyi gören gruptur. Yönetimsel zekaları ve odaklanma becerileri sayesinde liderlik vasıflarıyla çevrelerinde fark yaratırlar.
Uzmanların geniş örneklem gruplarıyla gerçekleştirdiği bilişsel testlerde, kan gruplarının biyolojik yapısının beyne giden kan akışı ve nörolojik tepki hızları üzerinde dolaylı etkileri olduğu saptandı.
Özellikle planlama, hafıza ve hızlı karar alma mekanizmalarında bazı kan gruplarının net bir şekilde avantaj sağladığı verilerle ortaya kondu.
Yapılan araştırmalarda ve test sonuçlarında liderliği göğüsleyen grup AB kan grubu olarak öne çıkıyor.
Nedeni ise oldukça ilginç: Bilim insanları, AB kan grubuna sahip kişilerin hem A grubunun yüksek analitik ve detaycı zekasını hem de B grubunun kıvrak, yaratıcı ve kutunun dışında düşünen yapısını bir arada taşıdığını belirtiyor.
AB Kan Grubunu Zirveye Taşıyan Detaylar
Çift Yönlü Düşünme Becerisi: Hem mantığı hem de yaratıcılığı aynı anda devreye sokabiliyorlar.
Hızlı Reaksiyon: Olayları çok hızlı analiz edip kriz anlarında zehir gibi çözümler üretiyorlar.
Problem Çözme Yeteneği: Karmaşık durumları parçalara ayırarak çözme konusunda diğer gruplara göre daha yüksek başarı oranına sahipler.
Kısacası, zeka testlerinde ve pratik zeka gerektiren durumlarda her iki grubun da en güçlü genetik özelliklerini bir arada barındıran AB grubu listenin birinci sırasına yerleşiyor.
Öte yandan; A kan grubuna sahip olan kişilerin mide kanseri ve kalp hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu söyleniyor. Kan grubu B olanlarda ise kalp hastalığı ve yumurtalık kanseri riski yüksek görünüyor.
Kan grubu AB olan kişilerin kalp hastalığına yakalanma riski daha yüksek iken bu durum hamile kadınların preeklampsiye yakalanma riskini de tetikliyor. Kan grubu 0 olan kişilerde ise ülser geliştirme, sivrisinek çekme ve Aşil tendonu yaralanmalarına yakalanma olasılığı yüksek olarak görülüyor.