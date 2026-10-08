Haberler Yaşam Haberleri En zekiler o kan grubundanmış! Japon bilim insanlarından 'IQ'su en yüksek kan grubu' teorisi!
Giriş Tarihi: 08.10.2026 18:00 Son Güncelleme: 08.10.2026 18:01

En zekiler o kan grubundanmış! Japon bilim insanlarından "IQ'su en yüksek kan grubu" teorisi!

Japonya'da yürütülen ezber bozan bir araştırma, kan grupları ile zeka seviyesi ve kişilik özellikleri arasındaki gizemli bağı yeniden gündeme taşıdı. Analitik düşünme, pratik zeka ve yüksek odaklanma becerileriyle öne çıkan o kan grubu bilim dünyasında büyük merak uyandırdı. Peki araştırmalara göre IQ seviyesi en yüksek çıkan ve "en zeki" kabul edilen kan grubu hangisi? İşte o çarpıcı çalışmanın tüm detayları…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
En zekiler o kan grubundanmış! Japon bilim insanlarından IQ’su en yüksek kan grubu teorisi!
  • ABONE OL

Japonya'da yıllardır ilgi gören Ketsueki-gata, kan grupları ile kişilik ve zihinsel performans arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı. Araştırmalarda bir kan grubunun odaklanma, yüksek IQ ve analitik düşünme açısından öne çıktığı iddia edildi. İşte dikkat çeken o kan grubu…

Bu ağızları açıkta bırakan "Ketsueki-gata" teorisi sayesinde A, B, 0 ve AB kan gruplarının benzersiz kişilik özellikleri taşıdıkları ortaya kondu. Özellikle de içlerinden bir tanesinin doğuştan bir dahi olduğu belirlendi. Bir kan grubunun IQ'su hepsinden yüksek…

Kan Grubu ve Karakter Arasındaki Bilimsel Bağ: Ketsueki-gata Nedir?

Japonya'da oldukça popüler olan ve bilim dünyasında da geniş yankı uyandıran Ketsueki-gata teorisi, kan gruplarının yalnızca fiziksel sağlığımızı değil, kişilik yapımızı, analiz yeteneğimizi ve zihinsel kapasitemizi de şekillendirdiğini savunuyor.

Yapılan son araştırmalar, bazı kan gruplarının beyindeki gri madde yoğunluğu, stres yönetimi ve odaklanma becerisiyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

A Kan Grubu (Detaycı ve Planlı Zeka): Dikkat ve odaklanma süreleri oldukça uzundur. Mühendislik, yazılım ve matematik gibi yüksek konsantrasyon gerektiren alanlarda en başarılı sonuçları bu gruba sahip kişiler veriyor.

AB Kan Grubu (Mantık ve Analiz Dehaları): Araştırmalara göre pratik zekası en yüksek ve en rasyonel düşünen grup olarak öne çıkıyor. Olaylara çift yönlü bakabilme yetenekleri sayesinde kriz anlarında zehir gibi çözümler üretebiliyorlar.

B Kan Grubu (Yaratıcı ve Özgün Dehalar): Kurallara bağlı kalmayı sevmeyen, tamamen kutunun dışında düşünen bir zeka yapısına sahiplerdir. Sanat, inovasyon ve girişimcilik alanındaki dâhilerin büyük çoğunluğu bu gruptan çıkıyor.

0 Kan Grubu (Liderlik ve Stratejik Zeka): Stres altında en soğukkanlı kalan ve büyük resmi en iyi gören gruptur. Yönetimsel zekaları ve odaklanma becerileri sayesinde liderlik vasıflarıyla çevrelerinde fark yaratırlar.

Binlerce Kişinin IQ Testi Sonuçları İncelendi

Uzmanların geniş örneklem gruplarıyla gerçekleştirdiği bilişsel testlerde, kan gruplarının biyolojik yapısının beyne giden kan akışı ve nörolojik tepki hızları üzerinde dolaylı etkileri olduğu saptandı.

Özellikle planlama, hafıza ve hızlı karar alma mekanizmalarında bazı kan gruplarının net bir şekilde avantaj sağladığı verilerle ortaya kondu.

EN YÜKSEK IQ SEVİYESİNE SAHİP KİŞİLER AB KAN GRUBU ÇIKTI!

Yapılan araştırmalarda ve test sonuçlarında liderliği göğüsleyen grup AB kan grubu olarak öne çıkıyor.

Nedeni ise oldukça ilginç: Bilim insanları, AB kan grubuna sahip kişilerin hem A grubunun yüksek analitik ve detaycı zekasını hem de B grubunun kıvrak, yaratıcı ve kutunun dışında düşünen yapısını bir arada taşıdığını belirtiyor.

AB Kan Grubunu Zirveye Taşıyan Detaylar

  • Çift Yönlü Düşünme Becerisi: Hem mantığı hem de yaratıcılığı aynı anda devreye sokabiliyorlar.

  • Hızlı Reaksiyon: Olayları çok hızlı analiz edip kriz anlarında zehir gibi çözümler üretiyorlar.

  • Problem Çözme Yeteneği: Karmaşık durumları parçalara ayırarak çözme konusunda diğer gruplara göre daha yüksek başarı oranına sahipler.

Kısacası, zeka testlerinde ve pratik zeka gerektiren durumlarda her iki grubun da en güçlü genetik özelliklerini bir arada barındıran AB grubu listenin birinci sırasına yerleşiyor.

Kan Grubu Hastalığa Yatkınlık Durumunu da Belirliyor!

Öte yandan; A kan grubuna sahip olan kişilerin mide kanseri ve kalp hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu söyleniyor. Kan grubu B olanlarda ise kalp hastalığı ve yumurtalık kanseri riski yüksek görünüyor.

Kan grubu AB olan kişilerin kalp hastalığına yakalanma riski daha yüksek iken bu durum hamile kadınların preeklampsiye yakalanma riskini de tetikliyor. Kan grubu 0 olan kişilerde ise ülser geliştirme, sivrisinek çekme ve Aşil tendonu yaralanmalarına yakalanma olasılığı yüksek olarak görülüyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
En zekiler o kan grubundanmış! Japon bilim insanlarından "IQ'su en yüksek kan grubu" teorisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA