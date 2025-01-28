Peygamberler, Allah'ın (cc.) emirlerini yerine getirirken karşılaştıkları zorluklarda O'nun tarafından desteklenmeye ihtiyaç duyarlar. Cenabı Hakk'ın yardımı, peygamberlerin görevlerini başarıyla yerine getirmelerine ve insanlara rehberlik etmelerine olanak tanır. Enam Suresi 34-35-36. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı okunduğunda ise peygamberlerin çektiği sıkıntılardan ve Allah'ın (cc.) onlara ulaşan yardımından bahsettiği anlaşılır.

Enam Suresi 34-35-36. Ayet Okunuşu

Kur'an-ı Kerim'in 6. suresi olan Enam Suresi'nin 34-35-36. ayetlerinin okunuşu şu şekildedir:

34. Ayet: "Ve lekad kuzzibet rusulun min kablike fesaberu alâ mâ kuzzibû ve ûzû hattâ etâhum nasrunâ ve lâ mubeddile li kelimâtillâhi ve lekad câeke min nebâil murselîn."

35. Ayet: "Ve in kâne kebura aleyke i'râduhum fe inisteta'te en tebtagiye nefeqen fîl ardı ev sullamen fîs semâi fe te'tiyehum bi âyetin ve lev şâallâhu le cemaa hum alel hudâ fe lâ tekûnenne minel câhilîn."

36. Ayet: "İnnemâ yestecîbullezîne yesmeûne vel mevtâ yeb'asuhumullâhu summe ileyhi yurceûn."

Enam Suresi 34-35-36. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi'ni okumanın fazileti oldukça fazladır. Bu sureyi düzenli okumak, kişinin rızkının artmasına ve hayırlı kazanç elde etmesine yardımcı olur. Halis bir niyet ile iki rekat namazda, Fatiha Suresi'nin ardından Enam Suresi'ni okuyan kişi her tür tehlikeden korunur. Enam Suresi 34-35-36. ayet Arapça yazılışı ise şöyle gösterilir:

34-35. Ayet:





36. Ayet:

Bu ayet-i kerimelerin anlamlarını ve ne demek istediklerini anlamak için meali ile tefsiri muhakkak incelenmelidir.

Enam Suresi 34-35-36. Ayet Türkçe Anlamı

Enam Suresi'nin 34-36. ayetleri, peygamberlerin çektiği ızdıraplar ve Allah'ın (cc.) yardımı hakkında önemli mesajlar barındırır.

(34) "Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Fakat onlar, yalancılıkla itham edilmelerine ve eziyete uğramalarına rağmen sabrettiler; sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazıları sana da geldi."

(35) "Onların yüz çevirmeleri sana ağır geldi ise, yapabilirsen, yeri yarıp inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki, onlara bir mûcize getiresin! Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi. O halde sakın cahillerden olma!"

(36) "Ancak (samimiyetle) dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince, Allah onları diriltecek, sonra da O'na döndürülecekler."