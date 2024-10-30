Endişe duyulan şeylerin yüzde 85’i gerçekleşmiyor

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Cornell Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, insanların endişelendikleri şeylerin yüzde 85'inin gerçekleşmediğini ve gerçekleşen yüzde 15'lik kısmın yüzde 79'unun ya zorluklarla beklediklerinden daha iyi başa çıkabildiklerini ya da zorluğun onlara öğrenmeye değer bir ders olduğunu ortaya koydu. Araştırmalar, endişe edilen şeylerin çoğunun gereksiz olduğunu ve bunu bilmenin stresi azaltmada etkili olabileceğini savunuyor. Çalışma sonuçlarını değerlendiren araştırmacılar, insanların kontrolü dahilinde olana odaklanarak daha sağlıklı bir zihniyet geliştirebileceği öne sürülüyor. Sürekli karamsar olmak ve potansiyel başarısızlara odaklanmak stresi artırırken konsantrasyonu da olumsuz yönde etkiliyor. Önceki araştırmalar endişenin, bunama ve Alzheimer'a yakalanma riskini artırdığını vurguluyor.