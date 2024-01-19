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Giriş Tarihi: 19.1.2024 11:14 Son Güncelleme: 19.1.2024 11:16

Endoskopi yapılan kedinin midesinden öyle şeyler çıktı ki!

Bilecik'te rahatsızlan bir kedi Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastanesi'nde yapılan endoskopi sonrasını sağlığına kavuştu...

İHA
Endoskopi yapılan kedinin midesinden öyle şeyler çıktı ki!

Bilecik'ten yabancı cisim yutma şüphesiyle Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastanesi'ne getirilen kedi hemen uyutularak endoskopi yapıldı. Veteriner Sağlık Teknisyeni Bahadır Kaya tarafından endoskopi kapılan kedinin midesinden sindirilemeyen parçalar çıktı. Yapılan operasyon hakkında bilgi veren Kaya, "Kedimiz Bilecik merkezden şiddetli kusma ve yemek yememe şikâyetiyle geldi. Daha sonra Veteriner Hekim Abdullah Tetik bey ile endoskopi yapılmasına karar verdik. Endoskopi sonucunda da sindirilmeyen parçalar ortaya çıktı midesinde. Daha sonra parçaları midesinden endoskopi yoluyla çıkardıktan sonra kedimiz tekrardan yemek yemeye başladı ve şu an sağlığına kavuştu" dedi.
Sağlığına kavuşan kedi Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastanesi maskotu oldu.

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Endoskopi yapılan kedinin midesinden öyle şeyler çıktı ki!
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