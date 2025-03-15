Enerji Bakanı Bayraktar’dan Zonguldak’a müjde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'ta düzenlenen "Enerji Çalışanları İftarı" programında yaptığı konuşmada, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) yeni işçi alımı yapılacağını duyurdu. Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda yakında resmi açıklamayı yapacağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'ta enerji sektörü temsilcileri ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Polisevi'nde düzenlenen "Enerji Çalışanları İftarı" programına Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES), Eren Enerji, Akmercan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve diğer enerji şirketlerinden yetkililer ile işçiler katıldı. Programa; Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tanca, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bayraktaroğlu, Ahmet Çolakoğlu, ve önceki dönem milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu, MHP İl Başkanı Çağatay İpekçi, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri ile yerel yöneticiler de katılım sağladı.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: "ZONGULDAK, TÜRKİYE'NİN ENERJİ LOKOMOTİFİ"

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, iftar programında yaptığı konuşmada, kentin Türkiye'nin enerji üretiminde kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Hacıbektaşoğlu, "Zonguldak, Türkiye'nin sanayileşme ve kalkınma sürecine büyük katkılar sunmuş bir şehir. Bugün de maden, deniz enerji ve doğal gaz sektörlerinde ülkemize önemli kazanımlar sağlıyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise yaptığı konuşmada, Zonguldak'ın Türkiye'nin enerji merkezi konumunda olduğunu belirtti. Bayraktar, "Zonguldak, yıllardır kömürüyle ülkemize enerji sağladı. Şimdi ise Karadeniz gazıyla doğal gaz üretiminde de önemli bir merkez haline geldi. Sakarya Gaz Sahası'ndan çıkardığımız doğal gazı Zonguldak üzerinden tüm Türkiye'ye ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Enerji sektörünün büyük bir özveriyle çalışan insanlardan oluştuğunu dile getiren Bayraktar, "Elektrik ve doğal gaz kesilmediği sürece bu hizmetin kıymeti tam olarak anlaşılmıyor. Ancak bizler, milletimize kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefleri doğrultusunda yerli kaynaklara daha fazla ağırlık vereceklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Taşkömürü Kurumu bizim göz bebeğimizdir. 2023 yılında 2.000 yeni madenci alımı gerçekleştirmiştik. Şimdi ise yeni bir istihdam programı üzerinde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde TTK'ya yeni işçi alımı yapılacağını açıklayacak. Şimdiden Zonguldak halkına ve madencilerimize hayırlı olsun.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık yolunda büyük adımlar attığını vurgulayarak, yerli kömür ve doğal gaz üretiminin artırılacağını belirtti. Karadeniz'den çıkarılan doğal gazın şu anda 3 milyon haneye ulaştırıldığını aktaran Bayraktar, "Gabar'da ise günlük 78 bin varil petrol üretiyoruz. Türkiye'nin ithalata bağımlılığını azaltmak için petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir dönem başlatıyoruz" dedi.

ABD ile yeni bir enerji anlaşması imzaladıklarını da açıklayan Bayraktar, bu anlaşmanın Türkiye'nin enerji sektöründe yeni fırsatlar yaratacağını belirtti.

Zonguldak'ta madenci alımı beklentisinin uzun süredir gündemde olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımız, TTK'ya işçi alımıyla ilgili resmi açıklamayı yakında yapacak. Bu süreçte yerli kömür üretimini artırarak, enerjide dışa bağımlılığı en aza indirmeyi hedefliyoruz" dedi. Bakan Bayraktar, program sonunda tüm enerji çalışanlarının Ramazan ayını tebrik ederek, enerji sektörüne verdikleri emek için teşekkür etti.