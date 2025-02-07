Enerji ve nakil kablosu hırsızlığı çetesine ağır darbe!

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın organize ettiği geniş çaplı operasyonla, enerji ve nakil kablosu hırsızlığı yapan çeteye ağır bir darbe indirildi. Ülke genelinde faaliyet gösteren bu çete, hem Karacabey'de hem de Bursa'nın diğer ilçelerinde ve illerde birçok hırsızlığa karışmıştı. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı, ancak bu çeteden daha önce alınan ve şu anda cezaevinde olan üyeler de bulunuyordu.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, zanlılar ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Karacabey'de bilinen 20.000 metre kablo hırsızlığı, bu çetenin faaliyetlerinin sadece bir parçasıydı. Söz konusu çetenin Bilecik, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Muğla, Eskişehir, Afyon, Samsun ve Kütahya gibi illerde de hırsızlık olaylarına karıştıkları öğrenildi.

Operasyon farklı illerde eş zamanlı olarak düzenlendi ve çok sayıda hırsızlık olayına karışan bu çetenin faaliyetlerine son verilmesi hedeflendi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karacabey Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile diğer birçok birimin iş birliği ile başarılı bir şekilde yürütülen operasyon, çetenin profesyonel bir şekilde çalıştığı ve kablo hırsızlığı işinde bir numara olduğu ortaya çıktı.