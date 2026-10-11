Enerjisini atmaya gitti şampiyon oldu

Konya'da ailesi tarafından 'enerjisini atsın' denilerek tekvandoya gönderilen 12 yaşındaki Melek Su Dönmez, kürsünün zirvesine çıkmayı başardı. 7'nci sınıf öğrencisi Melek Su Dönmez, 3 yıl önce Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki tekvandoya yazdırıldı. Konya şampiyonluklarının yanı sıra Minikler Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncülük, Türkiye grup müsabakalarında şampiyonluklar, Turkish Open'da yıldız kategorisinde Avrupa 3'üncüsü olmayı başardı.

ZİRVENİN SAHİBİ

Melek Su Dönmez, "Çok hareketliydim ama kavgacı değil uysal bir çocuktum. İlk başlarda babam yapamaz, dövüşemez diyordu. Sonra enerjini atarsın denilerek ailemin de yönlendirmesi ile tekvandoya başladım. Şimdi bu sporu çok seviyorum" dedi. Konya Büyükşehir Belediyespor'un başarılı tekvandocusu Melek Su Dönmez, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Batumi Open'da milli takım formasıyla mücadele ederek önemli bir başarıya imza attı. 1 Ağustos'ta gerçekleştirilen organizasyonda 29 kilogram yıldızlar kategorisinde mücadele eden milli sporcu, performansıyla turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 10-12 Eylül tarihleri arasında Sırbistan'ın Niş şehrindeki Multi Games Avrupa Tekvando Oyunları'na katılan Melek Su Dönmez burada da şampiyon olup kürsünün zirvesine çıkmayı başardı. Dönmez, kasım ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.