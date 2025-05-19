Enez açıklarında 92 kaçak göçmen yakalandı

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı'na gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye sahil güvenlik gemisi ve botu yönlendirdi. Açıklarda durdurulan balıkçı teknesinde yapılan aramalarda, 26'sı çocuk olmak üzere toplam 92 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığını organize ettiği değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenilirken, gözaltına alınan organizatör hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.