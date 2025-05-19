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Giriş Tarihi: 19.5.2025 19:53 Son Güncelleme: 19.5.2025 20:04

Enez açıklarında 92 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’nin Enez ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 92 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin, balıkçı teknesiyle İtalya’ya gitmeye çalıştıkları belirlendi.

Ali Can ZERAY
Enez açıklarında 92 kaçak göçmen yakalandı

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı'na gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye sahil güvenlik gemisi ve botu yönlendirdi. Açıklarda durdurulan balıkçı teknesinde yapılan aramalarda, 26'sı çocuk olmak üzere toplam 92 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığını organize ettiği değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenilirken, gözaltına alınan organizatör hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

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Enez açıklarında 92 kaçak göçmen yakalandı
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