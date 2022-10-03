Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı enflasyon oranı beklentisi yüzde kaç oldu? TÜİK açıklıyor!

TÜİK tarafından açıklanacak Eylül enflasyonu öncesinde Merkez Bankası tarafından kamuoyu ile paylaşılan enflasyon beklentisi belli oldu. Sonucun beklentiyi karşılayıp karşılamayacağı merak konusu. Geçtiğimiz ayda aylık bazda yüzde 1,46; yıllık bazda yüzde 80,21 oranında açıklanan enflasyon rakamları için yeni veriler araştırılıyor. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, yanıtlar…
SON DAKİKA: ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından paylaşılacak enflasyon rakamları için geri sayım başladı. İşte, beklenti, tahminler ve geçen ayın oranları...
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2022 (bugün) tarihinde açıklanacak. Resmi inernet sitesinden duyurulacak oranlar saat 10.00'da erişime açılacak.
AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %80,21, aylık %1,46 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %143,75, aylık %2,41 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre %74,13, bir önceki yılın aynı ayına göre %143,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,39 artış gösterdi.
EYLÜL ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
TÜİK tarafından 3 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,53 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,15 ve en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,53) göre bir önceki ay yüzde 80,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,26'ya yükseleceği hesaplanıyor.
2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 73,88 OLDU
Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,46 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 72,35'den yüzde 73,88'e yükseldi.
|Dönem
|Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|38,12
|10,09
|11,10
|Şubat
|38,05
|4,14
|4,81
|Mart
|44,78
|5,34
|5,46
|Nisan
|57,70
|5,96
|7,25
|Mayıs
|61,20
|5,49
|2,98
|Haziran
|65,50
|4,44
|4,95
|Temmuz
|70,46
|3,40
|2,37
|Ağustos
|72,35
|2,28
|1,46
|Eylül
|73,88
|3,53