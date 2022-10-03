Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı enflasyon oranı beklentisi yüzde kaç oldu? TÜİK açıklıyor!

TÜİK tarafından açıklanacak Eylül enflasyonu öncesinde Merkez Bankası tarafından kamuoyu ile paylaşılan enflasyon beklentisi belli oldu. Sonucun beklentiyi karşılayıp karşılamayacağı merak konusu. Geçtiğimiz ayda aylık bazda yüzde 1,46; yıllık bazda yüzde 80,21 oranında açıklanan enflasyon rakamları için yeni veriler araştırılıyor. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, yanıtlar…

SON DAKİKA: ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından paylaşılacak enflasyon rakamları için geri sayım başladı. İşte, beklenti, tahminler ve geçen ayın oranları...