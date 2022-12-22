"Engelli aylığı 2023 ne kadar olacak, kaç TL? Yeni Engelli maaşı hesaplama nasıl yapılır?" sorularının yanıtları için sorgulamalar sabah saatleri itibarıyla başladı. Engelli maaşından yararlanabilmek için engellinin çalışmaması ve emekli olmaması şartı aranmaktadır. Engelli aylığı hesaplanırken asgari ücret belirleyici faktör olmaktadır. Peki, 2023 engelli maaşı aylığı ne kadar olacak, kaç TL?