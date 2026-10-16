Engelli genci dolandırınca başına gelmeyen kalmadı! Önce kaçırıldı ardından öldüresiye dövüldü: Bakın kaçıranlar kim çıktı!

Sancaktepe Emek Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde 13 Ekim günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Doğukan M. aracıyla seyir halindeyken önü bir başka araç tarafından kesildi ve kaçırıldı. Bu durumu gören arkadaşı hemen polisi arayıp şikayetçi oldu.