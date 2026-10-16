Engelli genci dolandırınca başına gelmeyen kalmadı! Önce kaçırıldı ardından öldüresiye dövüldü: Bakın kaçıranlar kim çıktı!

Sancaktepe Emek Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde 13 Ekim günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Doğukan M. aracıyla seyir halindeyken önü bir başka araç tarafından kesildi ve kaçırıldı. Bu durumu gören arkadaşı hemen polisi arayıp şikayetçi oldu.
ARAÇ ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ
Arkadaşının zorla bir araca bindirilip götürüldüğünü belirtti. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda genci kaçıran araç adım adım takip edildi. Aracın yine Kartal'da boş bir alandaki konteynere gittiği ve gencin orada tutulduğu tespit edildi.
120 BİN LİRALIK HEDİYE İDDİASI
Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada olayın perde arkasına ilişkin dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. İddiaya göre Doğukan M. ile zihinsel engeli bulunduğu belirtilen 24 yaşındaki A.K. ile bir arkadaşlık uygulaması üzerinden tanışmışlardı. İddiaya göre Doğukan M., A.K.'nin zihinsel engel durumundan faydalanarak farklı zamanlarda kendisine yaklaşık 120 bin lira değerinde hediyeler aldırdığı öne sürüldü.
AKRABALARI KAÇIRIP KONTEYNERE GÖTÜRMÜŞ
A.K.'nin ailesinin durumu öğrenmesinin ardından yaşananlara müdahale etmek istediği, bu süreçte A.K.'nin akrabalarının Doğukan M.'yi kaçırarak alıkoyduğu tespit edildi.
5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayla ilgili yürütülen işlemlerde A.K.'nin, adli destek görevlisi eşliğinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Doğukan M.'yi zorla kaçırdığı belirtilen ve gözaltına alınan 5 şüpheli ile engelli genci dolandırdığı gerekçesiyle hakkında işlem başlatılan Doğukan M. adliyeye sevk edildi.