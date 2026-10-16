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Giriş Tarihi: 16.10.2026 13:41

Engelli genci dolandırınca başına gelmeyen kalmadı! Önce kaçırıldı ardından öldüresiye dövüldü: Bakın kaçıranlar kim çıktı!

İstanbul Sancaktepe’de 21 yaşındaki Doğukan M. aracının önü kesilerek zorla bindirildiği bir araç içerisinde kaçırıldı. Kartal’daki boş arazide bir konteyner içerisinde alıkonulup darp edildi. Sosyal medya üzerinden tanıştığı zihinsel engelli 24 yaşındaki A.K.’yi dolandırıp 120 bin lira parasını aldı diye kaçırıldı. Özel Harekat Destekli operasyonla kurtarılan Doğukan M.’nin kurtarıldığı ilk anda konteynerden çıkar çıkmaz polislere ‘Abi Allah sizden razı olsun’ dediği anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar…

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Engelli genci dolandırınca başına gelmeyen kalmadı! Önce kaçırıldı ardından öldüresiye dövüldü: Bakın kaçıranlar kim çıktı!
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Sancaktepe Emek Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde 13 Ekim günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Doğukan M. aracıyla seyir halindeyken önü bir başka araç tarafından kesildi ve kaçırıldı. Bu durumu gören arkadaşı hemen polisi arayıp şikayetçi oldu.

ARAÇ ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Arkadaşının zorla bir araca bindirilip götürüldüğünü belirtti. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda genci kaçıran araç adım adım takip edildi. Aracın yine Kartal'da boş bir alandaki konteynere gittiği ve gencin orada tutulduğu tespit edildi.

ÖZEL HAREKÂT OPERASYON DÜZENLEDİ

Asayiş Şube Müdürüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekât polislerinin katılımıyla belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda konteynerde tutulan Doğukan M. kurtarılırken, olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı.

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120 BİN LİRALIK HEDİYE İDDİASI

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada olayın perde arkasına ilişkin dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. İddiaya göre Doğukan M. ile zihinsel engeli bulunduğu belirtilen 24 yaşındaki A.K. ile bir arkadaşlık uygulaması üzerinden tanışmışlardı. İddiaya göre Doğukan M., A.K.'nin zihinsel engel durumundan faydalanarak farklı zamanlarda kendisine yaklaşık 120 bin lira değerinde hediyeler aldırdığı öne sürüldü.

AKRABALARI KAÇIRIP KONTEYNERE GÖTÜRMÜŞ

A.K.'nin ailesinin durumu öğrenmesinin ardından yaşananlara müdahale etmek istediği, bu süreçte A.K.'nin akrabalarının Doğukan M.'yi kaçırarak alıkoyduğu tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili yürütülen işlemlerde A.K.'nin, adli destek görevlisi eşliğinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Doğukan M.'yi zorla kaçırdığı belirtilen ve gözaltına alınan 5 şüpheli ile engelli genci dolandırdığı gerekçesiyle hakkında işlem başlatılan Doğukan M. adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #KARTAL

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Engelli genci dolandırınca başına gelmeyen kalmadı! Önce kaçırıldı ardından öldüresiye dövüldü: Bakın kaçıranlar kim çıktı!
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