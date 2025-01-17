Engelli kadından Büyükşehir’e kırmızı kartlı protesto!

İzmir'de yaşayan yüzde 98 bedensel engelli Ayşe Aktaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi Sosyal Yardım birimini aradı. Aktaş, bedensel engelli olduğu için ev temizliği ve kişisel bakım desteği istedi. Ancak iletişim merkezindeki görevli tarafından terslenip talebi reddedildi. Telefondaki görevli, "Yatalak değilsen olmaz. Yanında eşin varsa temizlik o da yapabilir gayet" cevap verdi.

KIRMIZI KARTLI PROTESTO

Bu durum karşısında sinir krizi geçiren Aktaş, engellilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek ve Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etmek amacıyla tekerlekli sandalye üzerinden kırmızı kart gösterdi. Aktaş bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı, vatandaşlardan büyük destek aldı.

YATALAK DEĞİLSEN OLMAZ

Aktaş, attığı twettte, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi Sosyal Yardım Birimini aradım. Yüzde 98 bedensel engelli bir insan olarak ev temizliği ve kişisel bakım desteği almak istediğimi anlatmak istedim. Fakat telefona tam bir medeniyetsiz erkek çalışan çıktı. Buna ukala bir uslüpla 'yatalah delsen olmaz. Yanında eşin varsa temizlii de o yapabilir gayeeet" dedi. Üzerine asla konuşmama izin vermedi. Bu mu İzmir'in kalitesi artık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bey? 37 yıldır İzmir'de yaşayan ve size oy vermiş engelli bir vatandaşa reva gördüğünüz çalışan kalitesi bu mu? Bu rezalete kırmızı kart göstereyim o zaman. Belki politikalarınızın vahametini bu şekilde anlarsınız" ifadelerini kullandı.

TC KİMLİK NUMARASI İSTENDİ

X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım üzerine İzmir Büyükşehir Hemşehri İletişim Merkezi görevlileri Aktaş ile mesaj yoluyla iletişime geçti. Aktaş'a gönderilen mesajda, "Merhaba, konuyla ilgili olarak bizimle detaylı adres, iletişim ve TC kimlik numarası bilgisi paylaşır mısınız?" denildi. Aktaş da bu mesaja tepki göstererek, "TC neden veriyorum yahu" diye yanıtladı. Bunun üzerine görevli, "Tekrar merhaba. Mesaj sehven iletilmiştir. Söz konusu iletiniz için gerekli incelemenin yapılmasını sağlıyoruz. Süreç ile ilgili olarak sizi bilgilendireceğiz" denildi.