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Giriş Tarihi: 29.11.2022

Engelli kızı ilham oldu hayaline kavuştu

Doğuştan zihinsel engelli kızı Dilara’nın azminden etkilenen Şengül Ertem, 48 yaşında kuaför oldu, dükkân açtı. Şimdi özel çocuklara, evlenecek genç kızlara ve 70 yaş üstü olanlara ücretsiz hizmet veriyor

Ece YILDIZ Ece YILDIZ
Engelli kızı ilham oldu hayaline kavuştu
İstanbul'da yaşayan 4 çocuk annesi Şengül Ertem (48), doğuştan zihinsel engelli kızının hayata tutunma azminden ilham alarak hayata dört elle sarıldı. Çocukluk hayali olan kuaförlüğe çıraklıktan başlayıp kendi işini kurdu. Ertem şimdi, kızı Dilara gibi özel çocuklar ve 70 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kuaförlük yapıyor. Ertem başarı hikâyesini SABAH'a anlattı:
Köyde yaşadığımız zamanlar da saç keserdim. Hep kuaför olmak isterdim. Büyüdüm, evlendim. İstanbul'da yaşamaya başladım. 4 çocuğum oldu. Biri özel bir çocuk. Adı Dilara. Benim prensesim, güzeller güzelim o. Onun eğitimi, bakımı derken hayata dört kolla sarıldım.




Dilara'nın sosyalleşmesi için kurslara gittim. Kızımın gelişimi için kendimi de geliştirmeliydim. Bir adım attım. Sınavlara girdim. Kalfalık ve ustalık derken bir bakmışım, kendi dükkânımı açıyorum.
Herkes bana "Yapamazsın, Dilara engel olur" dedi. Tersine benim kızım şansım ve en büyük destekçim oldu. Kızımın gülüşünü gördükçe kendimi güçlü hissettim. Bu gücü sürdürebilmek için özel çocukları güldürebilmek amacıyla bir şey yapmak istedim. Özel çocuklara, evlenecek yaşa gelen kızlara ve 70 yaş üstü büyüklerimize ücretsiz hizmet veriyorum. Onlar bizim atamızdır, canımızdır. Evinden çıkamayan, yatalak olan ama ihtiyacı olan herkesin yardımına koşuyorum.
Özel çocuklu ve hayallerini erteleyen insanlara sesleniyorum: Vazgeçmeyin, hayat çok kısa ve ne olursa olsun herkesi eşit görüp onlara gülüş olun. Gülüşler çoğalsın ki düşmanlıklar olmasın.

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Engelli kızı ilham oldu hayaline kavuştu
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