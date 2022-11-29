Engelli kızı ilham oldu hayaline kavuştu

Kızı ile birlikte başaramadığı hiçbir şey olmadığını vurgulayan Ertem; "Buradan özel çocuklu ve hayallerini erteleyen insanlara sesleniyorum. Vazgeçmeyin, hayat çok kısa ve ne olursa olsun herkesi eşit görüp onlara gülüş olun." Şeklinde konuştu.

Herkesi duyarlı bir vatandaş olmaya davet eden Ertem, "Gülüşler çoğalsın ki düşmanlıklar olmasın" dedi.