Engelli kızı ilham oldu hayaline kavuştu

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşayan uzun zamandır hayalini kurduğu mesleği yapmak için uğraşlar içerisinde olan ve dükkan açmaya karar veren Şengül Ertem, kurslara gidip gerekli eğitim ve diplomaları alıp dükkanını açtı. 4 çocuğundan biri özel çocuk olan kızı Dilara için en çok bu yola girdiğini belirten Ertem başarı hikayesini SABAH'a anlattı:
Ertem, "Çocukluğumdan beri kuaförlüğe hevesim vardı, köyde yaşadığımız zamanlar çocukların ve büyüklerin saçlarını keserdim. Hep bir kuaförlük mesleğim olsun isterdim ama olmadı o sıralar. Daha sonrasında büyüdüm, evlendim. İstanbul'da yaşamaya başladım." dedi.
Daha sonra Dilara ile birlikte kurslara gitmeye başladım. Dilara insanlarla bir arada oldukça ben de çok mutlu oluyordum. Hem de kendimi geliştirmek için adımlar atmış oldum. Sınavlara girdim. Kalfalık ve ustalık derken bir bakmışım kendi dükkanımı açıyorum." diye konuştu.
Böylelikle hayaline kavuştuğunu kaydeden Ertem; "Herkes bana sen yapamazsın. Dilara sana engel olur dediler. Tersine benim kızım benim şansım ve benim en büyük destekçim oldu. Ben kızımın yüzündeki gülüşü gördükçe kendimi güçlü hissettim. Şimdi bu gücü sonsuza kadar devam ettirebilmek için özel çocuklar için adım atmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.
Ertem; "Onların da yüzünde küçükte olsa bir gülüş yaratabilmek için böyle bir şey yapmak istedim. Özel çocuklara ve evlenecek yaşa gelen güzel kızlara ücretsiz hizmet veriyorum. Bir de yaşlılar çok önemlidir. Onlar bizim atamızdır. Canımızdır. Onlar için bir adım attım. 70 yaş üstü yaşlılara ücretsiz hizmet sunuyoruz. Evinden çıkamayan, yatalak olan ama ihtiyacı olan herkesin yardımına koşuyoruz." açıklamasında bulundu.
Kızı ile birlikte başaramadığı hiçbir şey olmadığını vurgulayan Ertem; "Buradan özel çocuklu ve hayallerini erteleyen insanlara sesleniyorum. Vazgeçmeyin, hayat çok kısa ve ne olursa olsun herkesi eşit görüp onlara gülüş olun." Şeklinde konuştu.
Herkesi duyarlı bir vatandaş olmaya davet eden Ertem, "Gülüşler çoğalsın ki düşmanlıklar olmasın" dedi.