Engelli komşusunun babasını öldürmüştü: Kardeşini suçladı

Yunus Akdağ, sokakta yürüyüş yapan komşusu Cumali Sucu'nun zihinsel engelli oğlu Yunus Emre Sucu (20) ile iddiaya göre hakaret edip, dalga geçti. Bunu öğrenen Cumali Sucu, Akdağ'ı uyarınca aralarında önce tartışma sonra kavga çıktı.