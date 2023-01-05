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Adana’da DEAŞ'a yönelik operasyon: 4 tutuklama | Video 05.01.2023 | 09:58
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Başakşehir'de ambulans şoförünü yaralayan kadın yakalandı | Video 05.01.2023 | 11:01
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Tıraş olmaya geldi, kalfayı eve gönderip hırsızlık yaptı | Video 05.01.2023 | 11:01
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Engelli komşusunun babasını öldürmüştü, suçu kardeşinin üzerine attı | Video 05.01.2023 | 11:01
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Pendik'te kontrolden çıkıp takla atan otomobil yandı: 4 yaralı | Video 05.01.2023 | 09:03
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Adana'da, dalga geçtiği zihinsel engelli komşusunun babası Cumali Sucu'yu (51) başına sopayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yunus Akdağ (30), ifadesini değiştirip, suçu kardeşi Şahin Akdağ'ın (27) üzerine attı. Gözaltına alınıp, ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını öne süren Şahin Akdağ da tutuklandı.