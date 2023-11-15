Haberler Yaşam Haberleri Engelli ressam Ayşe’nin biyonik kol arzusu
Giriş Tarihi: 15.11.2023 09:41 Son Güncelleme: 15.11.2023 10:20

Engelli ressam Ayşe’nin biyonik kol arzusu

Konya'da doğuştan kolları olmayan üniversiteli 26 yaşındaki Ayşe Yılmaz, protez kol için başlattığı valilik onaylı yardım kampanyasında umduğunu bulamadı. 6,5 milyon TL olan kolları için 1 yılda sadece 300 bin TL toplanan engelli ressam Ayşe, hedeflerinden asla vazgeçmediğini söyledi. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Yılmaz, “İleride resim öğretmeni olmak istiyorum. Resimlerimi hep ayaklarımla yaptım artık ellerimle yapmak istiyorum. Öğrencilerime böyle çok daha fazla katkı sağlayacağıma inanıyorum. Üzüldüm ama pes etmedim. Bir gün kollarımla resim yapacağım” dedi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Engelli ressam Ayşe’nin biyonik kol arzusu

Konya'nın Hüyük ilçesinde 9 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelen Ayşe Yılmaz'ın doğuştan iki kolu yok. Sol ayağında da kısalık bulunan Yılmaz, hayata küsmedi ve hep meraklı olduğu resim alanında kendisini geliştirmeye başardı. 'Bu kız okuyamaz' denilen Ayşe, ailesini de desteği ile ilk-ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Ayşe, üniversite eğitimi için de harekete geçti.

RESİM BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİSİ

Ayşe Yılmaz, 2019 yılında üniversite hayaline kavuştu. Özel yetenek sınavıyla açılan kontenjanla Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü'nü kazanan Yılmaz, hayallerine bir adım daha yaklaştı. Bugün son sınıf öğrencisi olan Yılmaz, okulunu bitirip resim öğretmeni olmak istiyor.

BİYONİK KOL İÇİN BAŞLATTIĞI KAMPANYADA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Çevresinde 'Engelsiz Ressam' olarak tanınan Ayşe Yılmaz'ın en büyük hayali ise yapay zekayla çalışan biyonik protez kollara sahip olabilmek. Birçok teste giren Yılmaz'ın sonuçları olumlu çıktı. Ressam Ayşe'nin önündeki en büyük engel ise paraydı. Yaklaşık 6.5 milyon TL maliyetli olan protez kol için 1 yıl önce valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. 'Engelsiz ressama kol kanat ol' sloganıyla yürütülen kampanya sonunda Ayşe büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kampanya kapsamında 300 bin TL toplandı. Üzülen, ancak yine de pes etmeyen Ayşe Yılmaz, kampanyanın tekrarı için yeniden başvurmaya hazırlanıyor.

ARTIK KOLLARIMLA RESİM YAPMAK İSTİYORUM

26 yıl boyunca tüm ihtiyaçlarını ayakları ile karşılayan Ayşe Yılmaz, çok sevdiği resimlerini artık elleriyle yapabilmek istiyor. Duygularını SABAH'a anlatan Yılmaz, "Okulu bitirdikten sonra resim öğretmeni olmak istiyorum. Öğrencilerime bu zamana kadar olduğu gibi ayaklarımla birçok şeyi gösterebilirim ama ellerim olursa daha fazla hayatlarına dokunup, onlara katkı sağlayabilirim. Ellerim olursa benim gibi engelli kardeşlerimin de hayatına çok daha fazla ilgi gösterebilirim. Evet biraz kırgınım ama pes etmedim, etmeyeceğim. Kısmetimde varsa ellerime kavuşurum" dedi.

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Engelli ressam Ayşe’nin biyonik kol arzusu
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