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Giriş Tarihi: 7.10.2026 18:31

Engelli seyyar satıcıyı darbetmişti: o şüpheli tutuklandı!

Şanlıurfa'da seyyar olarak parfüm satan engelli Sinan Ö., bir kebapçının önünde bulunan müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle iş yeri sahibi A.K. tarafından sokak ortasında darbedildi. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine ekipler harekete geçerken, şüpheli A.K., tutuklandı.

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DHA Yaşam
Engelli seyyar satıcıyı darbetmişti: o şüpheli tutuklandı!
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Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi, Meydanda seyyar olarak parfüm satan engelli Sinan Ö., iddiaya göre bir kebapçının önünde bulunan müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle iş yeri sahibi A.K. tarafından sokak ortasında tokatlanarak darbedildi.

Olay sırasında çevrede bulunan bir kişi, yaşananları cep telefonuyla kaydederek sanal medyada paylaştı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#ŞANLIURFA

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Engelli seyyar satıcıyı darbetmişti: o şüpheli tutuklandı!
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