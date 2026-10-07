Engelli seyyar satıcıyı darbetmişti: o şüpheli tutuklandı!

Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi, Meydanda seyyar olarak parfüm satan engelli Sinan Ö., iddiaya göre bir kebapçının önünde bulunan müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle iş yeri sahibi A.K. tarafından sokak ortasında tokatlanarak darbedildi.