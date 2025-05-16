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Giriş Tarihi: 17.5.2025

Engelliler Haliç’te gönüllerince eğlendi

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Engelliler Haliç’te gönüllerince eğlendi
Fatih Belediyesi ile Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürlüğü işbirliğiyle Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen "Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği" özel bireyleri ve ailelerini bir araya getirdi. Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde gerçekleşen şenlik, spor, sanat ve eğlenceyi bir arada sunarak renkli görüntülere sahne oldu. Programda engellilerle tek tek ilgilenen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan,"Sizler bizim başımızın tacısınız. Bu tür etkinlikler sadece bir gün değil, her zaman yanınızda olduğumuzun göstergesidir" ifadesini kullandı.
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Engelliler Haliç’te gönüllerince eğlendi
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