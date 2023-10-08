Engelsiz yazar

Konya'da doğuştan kalıcı kemik bozukluğu (Mukopolisakkaridoz Tip 4 A) hastası olan Berkan Ali Vural (21), Türkçe öğretmenin yönlendirmeyle bugüne kadar 2 roman bir de şiir kitabı yazdı. Her şeye rağmen hastalığına pes etmeyen ve kendisini geliştirmeye devam eden Berkan Ali, çeşitli seminer ve eğitimlere katılarak halkla ilişkiler, hasta kayıt-kabul, fitness eğitmenliği gibi sertifikalar aldı. Bu yıl içerisinde hastalığı ilerlediği için günlerce yoğun bakımda tedavi gören Berkan Ali, artık solunum cihazına bağlı olarak hayatını devam ettirmeye başladı.Engelli aracının arkasına koyduğu oksijen cihazıyla dışarı çıkabilen Berkan Ali, Konya Kitap Günleri'ne katılarak öğrencilere kitaplarını tanıtıp imzaladı. Yazmayı çok sevdiğini belirten Berkan Ali Vural, "Bu hastalık beni yıldıramaz. Hiçbir zaman hastalığımı bahane etmedim. Onun beni esir almasına müsaade etmedim. Bundan sonra da böyle olacak. Ben son nefesime kadar yazmaya, kitaplarımı okuyucularıma sunmaya devam edeceğim. Nefesim bir kutuya bağlı, ben hayata bağlıyım" dedi.