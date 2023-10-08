Haberler Yaşam Haberleri Engelsiz yazar
Giriş Tarihi: 8.10.2023

Engelsiz yazar

Doğuştan kemik hastası olan yazar Ali Vural, oksijen tüpüyle kitap fuarında okurlarıyla buluştu. Genç yazar, “Ölene kadar yazmaya devam edeceğim. Nefesim bir kutuya, ben hayata bağlıyım” dedi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Engelsiz yazar
Konya'da doğuştan kalıcı kemik bozukluğu (Mukopolisakkaridoz Tip 4 A) hastası olan Berkan Ali Vural (21), Türkçe öğretmenin yönlendirmeyle bugüne kadar 2 roman bir de şiir kitabı yazdı. Her şeye rağmen hastalığına pes etmeyen ve kendisini geliştirmeye devam eden Berkan Ali, çeşitli seminer ve eğitimlere katılarak halkla ilişkiler, hasta kayıt-kabul, fitness eğitmenliği gibi sertifikalar aldı. Bu yıl içerisinde hastalığı ilerlediği için günlerce yoğun bakımda tedavi gören Berkan Ali, artık solunum cihazına bağlı olarak hayatını devam ettirmeye başladı.

ÖLÜNCEYE KADAR YAZACAĞIM
Engelli aracının arkasına koyduğu oksijen cihazıyla dışarı çıkabilen Berkan Ali, Konya Kitap Günleri'ne katılarak öğrencilere kitaplarını tanıtıp imzaladı. Yazmayı çok sevdiğini belirten Berkan Ali Vural, "Bu hastalık beni yıldıramaz. Hiçbir zaman hastalığımı bahane etmedim. Onun beni esir almasına müsaade etmedim. Bundan sonra da böyle olacak. Ben son nefesime kadar yazmaya, kitaplarımı okuyucularıma sunmaya devam edeceğim. Nefesim bir kutuya bağlı, ben hayata bağlıyım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası: Meral Akşener'e büyük şok! 81 il kararı kriz çıkardı...
Türkü rekora koşuyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ekrem İmamoğlu’ndan CHP seçimlerine açık çek: Cemal Canpolat’ın listesini yırtana ödül
SON DAKİKA | AK Parti'de MKYK üyeleri belli oldu!
Kavga sırasında kalp krizi geçirmişti! Güvenlik görevlisinden acı haber geldi…
Mezarlıkta panik anları! Oğlunun kabrinin son halini görünce yığıldı kaldı!
Ece Seçkin: Çok kötü şekilde iki yıl sürdü! "Yedi ay işkence çektim"
Başkan Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız
O hain dağda... Terörist Duran Kalkan’ın yanında
ARKADAŞINA GÖNDER
Engelsiz yazar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA